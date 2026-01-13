Menü Kapat
 Onur Kaya

DEAŞ'a 6 ilde eş zamanlı operasyon: Tutuklamalar var

Manisa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

DEAŞ'a 6 ilde eş zamanlı operasyon: Tutuklamalar var
AA, İHA
13.01.2026
02:30
13.01.2026
02:30

örgütü 'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

6 İLDE DEAŞ'A ORTAK OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Manisa merkezli, , Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay'da belirlenen adreslere özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Operasyonda Abdülkadir S, Yunus Ç, Tacettin Ç, Emrah E, Nuh B, Natıq Ahmed S. ve Mustafa D. yakalandı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

DEAŞ'a 6 ilde eş zamanlı operasyon: Tutuklamalar var

Gözaltına alınan şüpheliler, Manisa'ya getirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

4 DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'a 6 ilde eş zamanlı operasyon: Tutuklamalar var

Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi.

