İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Para akışı deşifre edildi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha indirdi.
DEAŞ'a fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G. isimli şahsın Suriye çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şahıslara ve İstanbul'daki örgüt yanlısı şahıslar için "infak" adı altında para topladığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde; B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C. isimli 8 şahsın, daha önce adli işlem görmüş şahıslarla para transferleri yaptığı ve irtibatlarının bulunduğu belirlendi.
Tüm bilgiler ışığında operasyonun düğmesine basan ekipler,8 şüpheliyi de yakalandı. Gerçekleştirilen baskınlarda dijital materyallere el konuldu.