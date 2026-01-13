İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Para akışı deşifre edildi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha indirdi.

"İNFAK" ADI ALTINDA PARA TOPLADI

DEAŞ'a fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G. isimli şahsın Suriye çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şahıslara ve İstanbul'daki örgüt yanlısı şahıslar için "infak" adı altında para topladığı tespit edildi.

PARA TRANSFERLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde; B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C. isimli 8 şahsın, daha önce adli işlem görmüş şahıslarla para transferleri yaptığı ve irtibatlarının bulunduğu belirlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Tüm bilgiler ışığında operasyonun düğmesine basan ekipler,8 şüpheliyi de yakalandı. Gerçekleştirilen baskınlarda dijital materyallere el konuldu.