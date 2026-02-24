Bal peteklerine siyasi parti amblemi yaptı, seçimi arılara bıraktı: Kazananı doluluk oranları belirleyecek

Amasya’nın Yazı Bağları Mahallesi'ndeki evinin bahçesine hobi olarak arı yetiştiren Hüseyin Çalışkan, en iyi balı üretmeye çalışırken aklına farklı bir fikir geldi. Evli ve 2 çocuk babası Çalışkan, siyasetteki rekabeti kovana da taşımaya karar verdi ve AK Parti'nin ampul, CHP'nin altı ok ve MHP'nin üç hilal amblemiyle 3 çıtayı şekillendirdi.

SEÇİM SONUÇLARI EYLÜL AYINDA

3 partiye de büyük saygı duyduğunu belirtip amacının 'siyasete bal tadı' getirmek olduğunu anlatan 49 yaşındaki Çalışkan, "Kovana koyduğum peteklerin en dolusu hangisi çıkarsa seçimi o parti kazanmış olacak. Seçim sonuçlarını eylül ayında göreceğiz" ifadelerini kullandı. Çalışkan, hasadın ardından amblemli bal peteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve parti liderlerine de hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.