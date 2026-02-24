Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Bal peteklerine siyasi parti amblemi yaptı, seçimi arılara bıraktı: Kazananı doluluk oranları belirleyecek

Amasya’da arı yetiştiriciliği yapan Hüseyin Çalışkan isimli vatandaş, bal peteklerini siyasi parti amblemleri şeklinde yaparak arılar arasında seçim başlattı. Eylül ayında açılacak seçim peteklerinde kazananı doluluk oranları belirleyecek.

’nın Yazı Bağları Mahallesi'ndeki evinin bahçesine hobi olarak arı yetiştiren Hüseyin Çalışkan, en iyi balı üretmeye çalışırken aklına farklı bir fikir geldi. Evli ve 2 çocuk babası Çalışkan, siyasetteki rekabeti kovana da taşımaya karar verdi ve AK Parti'nin ampul, CHP'nin altı ok ve MHP'nin üç hilal amblemiyle 3 çıtayı şekillendirdi.

Bal peteklerine siyasi parti amblemi yaptı, seçimi arılara bıraktı: Kazananı doluluk oranları belirleyecek

SEÇİM SONUÇLARI EYLÜL AYINDA

3 partiye de büyük saygı duyduğunu belirtip amacının 'siyasete bal tadı' getirmek olduğunu anlatan 49 yaşındaki Çalışkan, "Kovana koyduğum peteklerin en dolusu hangisi çıkarsa seçimi o parti kazanmış olacak. Seçim sonuçlarını eylül ayında göreceğiz" ifadelerini kullandı. Çalışkan, hasadın ardından amblemli bal peteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve parti liderlerine de hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.

Bal peteklerine siyasi parti amblemi yaptı, seçimi arılara bıraktı: Kazananı doluluk oranları belirleyecek
Bir kaşığı servet değerinde! Ilgaz’da üretilen bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Bal kovanlarına saldırıp yiyen ayıya böyle isyan etti! Eğlenceli anlar kamerada
ETİKETLER
#amasya
#cumhurbaşkanı erdoğan
#arıcılık
#Bal Hasadı
#Siyasi Amblemler
#Yaşam
