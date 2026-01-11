Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Bir kaşığı servet değerinde! Ilgaz’da üretilen bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde üretilen bal, açık artırıma ile satışa çıkarıldı. Müzayede sonunda 1 kilosu 11 bin 118 avroya satılan bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Bir kaşığı servet değerinde! Ilgaz’da üretilen bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
AA
AA
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 10:50
|
11.01.2026
11.01.2026
saat ikonu 10:50

Ilgaz Dernekler Federasyonu İstanbul'da öğrencilere burs imkanı sağlanması için 29 Eylül 2025'te açık artırma düzenledi. Programda Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme’nin 1 kilo karakovan balını, iş insanı Hakan Özalp 11 bin 118 avroya satın aldı. Rekor seviyede bir fiyatla satılan bal, Ilgaz Dernekler Federasyonu'nun girişimiyle dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Bir kaşığı servet değerinde! Ilgaz’da üretilen bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

SERTİFİKA GUINNESS RESMİ HAKEMİ TARAFINDAN VERİLDİ

Kurşunlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Ilgaz balının sertifikası Guinness resmi hakemi Richard Stenning tarafından Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal'a takdim edildi.

“BUGÜNE KADAR 4 MÜZAYEDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Ilgaz Dernekler Federasyonu olarak bugüne kadar 4 müzayede gerçekleştirdiklerini söyleyen Anaçal, bu müzayedelerde tablo ve sanat eserleri satarak üniversite öğrencilerine burs geliri elde ettiklerini kaydetti.

Anaçal; "Bu yıl da hem üniversite öğrencilerimize burs geliri elde etmek hem de memleketimiz Çankırı'mızın, Ilgaz'ımızın tanıtımına katkı sağlamak, Ilgaz balını markalaştırmak üzere düzenlemiş olduğumuz müzayedemizde Ilgaz balını sattık. Müzayedede bir kilogram Ilgaz karakovan balı 11 bin 118 avroya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Bu satıştan önce Guinness Rekorlar Kitabı'nda bulunan en yüksek rekor 10 bin avroydu. Dolayısıyla 11 bin 118 avroya satılan Ilgaz balı Guinness Rekorlar Kitabı'nda artık dünyanın en pahalı olarak resmen tescil edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Bir kaşığı servet değerinde! Ilgaz’da üretilen bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

“ILGAZ DAĞLARINDA EL DEĞMEDEN BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ÇİÇEKLERDEN…”

Ilgaz balının değerli olduğu için pahalı olduğuna dikkat çeken Anaçal, "Türkiye'nin tanıdığı Ilgaz dağlarında el değmeden birbirinden değerli çiçeklerden arıların elde etmiş olduğu bir bal olması dolayısıyla zaten balımız geçmişten günümüze çok değerliydi. Biz bu değerin daha da ön plana çıkması, bu değerin daha da markalaşması adına sosyal medya üzerinden düzenlemiş olduğumuz bu müzayede programı dolayısıyla bir rekora imza attık. Bundan sonra Ilgaz balı Türkiye'nin ve dünyanın en iyi, en kaliteli, en değerli balı olma iddiasını her gün daha da sürdürerek, daha da artırarak devam edecektir." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR KATKI MADDESİYLE ARIYA MÜDAHALE ETMİYORUZ"

50 yıldır bal üreticiliği yapan Bal üreticisi Rıdvan Başeşme de "1300 rakımda arıcılık yapıyorum ve hiçbir katkı maddesi yani insan eli olarak hiçbir katkı maddesiyle arıya müdahale etmiyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren balımızda sadece boş çerçeveyi kovana koyuyoruz, o boş çerçeveye arı ne yaptıysa onu alıp üreticiye sunuyoruz. Yani bunun içerisinde suni petek dahi yok. Tamamen arı tabiatta ne bulduysa, kovana ne getirdiyse o." dedi.

Çankırı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Tamer de Çankırı'da 300'ün üzerinde üyeyle yaklaşık 20 bin kovanda bal üretimi yaptıklarını aktararak, "Kendi üreticimizi destekleyerek vatandaşa ilaç niyetine bal üretmenin peşindeyiz. Bugün de balımız rekorlar kitabına girdi. Balımız değerini bulmuş oldu. Bundan sonra da aynı aşkla ve şevkle saf, doğal bal üretimi yapmaya devam edeceğiz." Diye konuştu.

Türkiye'de rüzgar enerjisinde tüm zamanların günlük üretim rekoru kırıldı
Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi
