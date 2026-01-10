Menü Kapat
Türkiye'de rüzgar enerjisinde tüm zamanların günlük üretim rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgardan elektrik üretiminin 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavatsaatle günlük bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Türkiye'de rüzgar enerjisinde tüm zamanların günlük üretim rekoru kırıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji alanında kırılan rekorlara 2026’nın ilk günlerinde bir yenisinin eklendiği belirtildi. Bu kapsamda, rüzgardan elektrik üretiminin 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavatsaatle bugüne kadarki en yüksek günlük üretim seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Türkiye'de rüzgar enerjisinde tüm zamanların günlük üretim rekoru kırıldı

Açıklamada, rüzgar enerjisinden yılın ilk haftasında yapılan toplam elektrik üretiminin kayda değer bir artış gösterdiği aktarılarak, bu dönemde üretilen elektriğin yaklaşık dörtte birinin rüzgar santrallerinden karşılandığı vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin artan yenilenebilir enerji kurulu gücüyle yeni rekorlara imza attığını belirterek, "2026'ya da rekorla başladık. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak'ta 259 bin 76 megavatsaatle günlük bazda en yüksek üretim rakamına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de rüzgar enerjisinde tüm zamanların günlük üretim rekoru kırıldı

Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizerek, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor. 2026'da da en az 2 bin megavat kapasiteli YEKA yarışmaları yapmayı hedefliyoruz. Karada ve denizde önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik çalışmalara da değinen Bayraktar, YEKA modeline benzer bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını belirterek, "2035'e kadar 5 bin megavat deniz üstü rüzgar kapasitesini hayata geçirmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, geçen yıl kasım ayı sonu itibarıyla 121 bin 782 megavata yükseldi. Toplam kurulu güç içinde güneş enerjisinin payı 24 bin 669 megavatla yüzde 20,3’e, rüzgar enerjisinin payı ise 14 bin 546 megavatla yüzde 11,9’a ulaştı. Böylece Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün yaklaşık üçte biri güneş ve rüzgar enerjisinden oluştu.

