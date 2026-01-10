Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yurt içinde makroekonomik verilerin olumlu sinyaller vermesi ve Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin azalmasının destek vermesiyle yeni yılın ilk haftasına rekorlarla girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 11:20

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlü kalması, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine dair "yüksek değerleme" endişelerindeki azalma ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin dünya genelinde halihazırda devam eden enflasyonla mücadeleye destek vereceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerin olumlu etkileri yurt içi piyasalarda da hissedilirken, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) yürütülen para politikasının pozitif etkileri makroekonomik verilerde görüldü.

Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi

Türkiye'de aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 ile beklentilerin altında geldi. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonun 49 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle TCMB'nin faiz indirimlerine gideceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi de borsadaki rallide etkili oldu.

Bu gelişmelere ek olarak, bölgesel gerilimlerde azalma eğilimi ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki güçlü duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, ülkenin borçlanma maliyetleri de geriliyor.

Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi

TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK KREDİ RİSK PRİMİ GERİLEDİ

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 204,5 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bu arada, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla verdi. Cari dengenin ekimde de fazla vermesiyle birlikte, cari işlemler hesabı üst üste dördüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde toplam cari fazla 8 milyar 653 milyon dolara ulaştı.

Stratejist Cüneyt Paksoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Borsa İstanbul'un 2026'nın ilk günlerinde TL bazı rekor seviyelere ulaştığını vurguladı.

Borsa İstanbul için 2025 senesinin ciddi bir sıkışma yaşanan bir dönem olduğunu ifade eden Paksoy, bu dönemde sadece belli sayıda hissenin endeksin üzerinde getiri sağlayabildiğini ve değer yatırımcısının hem enflasyon karşısında, hem de başta altın olmak üzere diğer getiri araçları karşısında, reel anlamda ciddi kayıp yaşadığını aktardı.

Paksoy, şu değerlendirmelerde bulundu: "2026 yılı borsa için artık yaraların sarılma zamanı olarak görülmeli. Çünkü uygulanan ekonomik politikanın özellikle bilançolar üzerinde getirdiği baskının kademe kademe normalleşmesini bekleyeceğimiz bir döneme girdik. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikasının ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uyguladığı politikaların bir sonucu olarak enflasyonda kademe kademe artık yüzde 30'ların altını görme sürecinin netleşmesi ve nisan, mayıs, hazirana kadar baz etkisiyle enflasyonun yüzde 25-26 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali Merkez Bankasının politika faizini de daha aşağılara çekme kabiliyetini getirdi."

Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi

KADEME KADEME FİYATLANACAK

CDS'in 200 seviyelerine geldiğini ve daha da aşağı seviyelere inebileceğini belirten Paksoy, Merkez Bankası rezervlerinin yeterliliğinin artık sorgulanmaktan çıkması, ödemeler dengesine kısa orta vade adına riskleri ciddi şekilde azalması, Türkiye'nin kredi notunun da özellikle önümüzdeki ilk değerlendirmede güncelleme ihtimalini getirmesinin bardağın dolu tarafını oluşturduğunu ve bunların artık kademe kademe fiyatlanmaya başlayacağını söyledi.

Paksoy, borsanın önümüzdeki dönemde yolunun uzun olacağını ifade etti. Ancak 2026 yılının, borsaya temkinli bir iyimserlikle yaklaşılan bir dönem olacağını belirten Paksoy, bu süreçte risk yönetiminin en üst düzeyde uygulanacağı şekilde strateji belirlemenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada tabii gözümüz gösterge tahvilde olacak özellikle. Yabancı giriş orada aktifti ve biz ilk defa uzun bir süre sonra gösterge tahvilde 40'ın altında 36'lara geldik. Bu önemli uzun vadeli tahvilde de 30'ların altında 29'lara geldik. Bu da özellikle kredi kompozisyonunun da ilerideki dönem rahatlaması, reel sektörün üretim motivasyonunun korunması ve güçlenmesi adına önemli olacaktır. Zaten tahvil tarafında geri çekimler bankacılık hisselerine alım getiriyor. Bu da önemli."

Paksoy, "Yani bankacılık hisseleri TL bazlı bazı rekor kırdı. Bu durum Borsa İstanbul'da rekorun kırılmasında önemli oldu. Tabii holding başta olmak üzere diğer önemli sektörlerin de katkısı var ama gözümüz tahvil tarafına bağlı bir şekilde lokomotif olarak bankacılık endeksinde olacak ve bu dönemde genele bir yayılma da bekliyoruz." yorumunu yaptı.

"FİYATLAMALARDA YAPISAL REFORMLAR ÖNEMLİ"

Paksoy, hisse seçiminin de çok önemli olacağını belirterek, daha çok BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 içindeki hisselerin ağırlıklı performans göstereceği bir döneme girileceğini ifade etti.

Borsada fiyatlanacak olumlu etkenlere değinen Paksoy, burada ilk sırada yapısal reformların geldiğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanımızın birçok kere dile getirdiği, Hazine ve Maliye Bakanımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da belirttiği gibi 2026'nın reform yılı, yapısal dönüşüm yılı olma süreci çok önemli. Çünkü Merkez Bankası politikalarıyla ya da sıkı para politikası, enflasyonda bir yere kadar geliyorsunuz. " diyen Paksoy, şunlara dikkati çekti:

Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi

"Bir noktadan sonra daha da ileriye götürmek ve enflasyonda, o katı kısım dediğimiz kira, konut, hizmet sektörü, gıda, eğitim gibi alanların üstesinden gelebilecek bir süreci getirmek ve üretim motivasyonunu hem büyümeye hem de katma değerli üretime geçip kalkınmaya dönüştürecek yapısal reform adımlarını atarsak bu yabancı sermayenin Türkiye'ye daha çok hem doğrudan hem portföy yönetimi olarak gelmesini sağlayacak. Bu da çok önemli. Onun için o tarafı da çok önemsiyoruz. Piyasa bu yapısal reform sürecini yakından izleyecek."

ABD-Türkiye ilişkilerinde ilerleme kaydedilmesinin olumlu fiyatlanacağı öngösüründe bulunan Paksoy, "Son dönemde uygulanan özellikle Cumhurbaşkanının uyguladığı siyasal sürecin hem doğuya hem batıya açık eksenli olmasının ve son dönem stratejik olarak atılan adımların karşılığının önümüzdeki dönem savunma sanayinde, enerjide olduğu gibi birçok alanda görülme ihtimalleri elimizi güçlendiriyor. Bütün bunların fiyatlanması kademe kademe mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi

DOĞRU HİSSE VE SEKTÖR SEÇİMİ ÖNEMİ

Paksoy, 2026 yılının borsada ciddi kazanımlar sunabilecek bir dönem olabileceğini ancak bunun doğru sektör ve doğru hisse seçimiyle mümkün olacağının altını çizdi. Özellikle BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve diğer endekslerde de hikayesi güçlü olan şirketlere konsantre olmanın iyi bir portföy yönetimi, iyi bir risk yönetimi açısından çok önemli olacağını aktaran Paksoy, teknik açıdan bakıkldığında ilk hedefin 12.300 üzerinde 13.000-13.500 puan seviyeleri, daha sonraki direnç hedefinin de yıl sonuna kadarki süreçte 15.000-17.000 bandı olacağını söyledi.

Paksoy, 10.500-10.800 puanın kısa vadeli destek seviyeleri olabileceğini ancak yüksek borsada yüksek momentumun korunması adına 10.000 puan seviyelerinin altına düşülmemesi gerektiğini vurguladı.

BIST 100 endeksinin dolar bazlı 271'in üzerine çıktığını ve bunun önem arz ettiğini belirten Paksoy, yabancı yatırımcının risk iştahının bulunduğunu ifade etti.

Paksoy, BIST 100 endeksinde dolar bazlı 285 puanın önemli bir direnç seviyesi olduğunu belirterek, bu seviyenin aşılması halinde ilk etapta endeksin 320 puana kadar yükselebileceğini ifade etti.

Borsada sanayi sektörünün, Merkez Bankasının olası faiz indirimlerine bağlı olarak harekete geçeceği öngörüsünde bulunan Paksoy, şu “Uygulanacak adımların, sosyal konut ve diğer projeler aracılığıyla taş ve toprak sektörlerinden başlayarak metal ana sanayi ve diğer alanlara yayılma ihtimali, önümüzdeki dönemin önemli katalizörleri arasında yer alacaktır.” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kira geliri elde edenler dikkat! Büyükşehirlerdeki o düzenleme verileri altüst etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Eksik olanın ruhsatı iptal edilecek!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.