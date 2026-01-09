Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İşte 2026'nın ilk hilecileri: Sucuk, peynir, kıyma, lahmacun... Listede yok yok!

Ocak 09, 2026 10:30
1
sucuk

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Yayımlanan yeni listede et ürünlerinden süt ürünlerine, lahmacun harcından peynire kadar birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Ankara'da bir firmanın lahmacun harcında sakatat, mantı harcında ise kanatlı eti bulunduğu tespit edildi. 

2
lahmacun

Lahmacun Harcı: Ankara’nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın lahmacun içi harcında "Kanatlı Eti Tespiti", "Sakatat (Baş Eti) Tespiti" ve "Sakatat (Dil) Tespiti" yapıldı. Benzer şekilde Balıkesir Edremit'teki bir işletmenin lahmacun harcında da kanatlı eti tespit edildi.

3
mantı

Dana Etli Sinop Mantısı: Ankara Mamak'ta üretilen dana etli mantı içeriğinde yapılan incelemelerde "Kanatlı Eti Tespiti" gerçekleştirildiği bildirildi.

 

4
kıyma

Et Ürünleri: Antalya ve Ankara’daki bazı işletmelerin dana kıyma, kasap köfte ve dana sucuk ürünlerinde de kanatlı eti karıştırıldığı saptandı. Listenin bir diğer önemli bölümünü ise süt ve süt ürünleri oluşturdu. Bursa, Bilecik ve Gaziantep gibi illerde üretilen peynir ve yoğurtlarda bitkisel yağ ve nişasta kullanımı tespit edildi.

 

 

5
peynir

Peynir Grubu: Bursa Gemlik ve Bilecik Osmaneli'ndeki üreticilerin tost peyniri ve tam yağlı kaşar peyniri ürünlerinde "Bitkisel Yağ Tespiti" ve "Natamisin Tespiti" yapıldı.

 

6
yoğurt

Yoğurt ve Muhlamalık Peynir: Gaziantep Şahinbey'de bir firmanın kaymaklı yoğurdunda "Nişasta Tespiti" yapılırken, Samsun Terme'de üretilen muhlamalık peynirde hem yağ oranının düşük olduğu hem de nişasta kullanıldığı saptandı.

7
tereyağı

Tereyağı ve Kaymak: Bursa'da üretilen manda kaymağında inek sütü, tereyağında ise süt yağı harici yağ tespit edildi. Bitkisel yağlar ve arıcılık ürünleri grubunda da uygunsuzluklar hız kesmedi.

 

 

8
zeytinyağı

Zeytinyağı: Aydın ve İzmir’deki çeşitli markalara ait naturel sızma zeytinyağlarında "Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti" yapıldı.

 

9
bal

Bal: Ankara ve Mersin merkezli bazı firmaların süzme çiçek ballarında "Taklit veya Tağşiş Tespiti" gerçekleştirildiği açıklandı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.