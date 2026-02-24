Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Ramazan’da asitli ve şekerli içeceklere dikkat!

Ramazan ayında uzun süreli susuzluk, böbrek taşı şikayetlerinde artışa neden olabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, yeterli sıvı tüketilmemesinin idrarın koyulaşmasına ve kristal oluşumuna zemin hazırladığını belirtti. Ersöz, iftar ile sahur arasında zamana yayılarak en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiği konusunda uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 09:55

ayında uzun saatler süren susuzluğu iftar sonrasında yanlış içeceklerle gidermeye çalışmak, böbrek sağlığına büyük bir darbe vuruyor. ‘Çok sıvı alıyorum’ düşüncesiyle su yerine tüketilen asitli içecekler, şekerli meyve suları ve aşırı çay-kahve, vücudun ihtiyaç duyduğu nemi sağlamadığı gibi oluşumuna da davetiye çıkarıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Cevper Ersöz, idrar yoğunluğunun artmasının böbrek taşı oluşumunu tetikleyebileceğini belirterek, özellikle risk grubundaki kişilere önemli uyarılarda bulundu.

Ramazan’da asitli ve şekerli içeceklere dikkat!

0:00 116
HABERİN ÖZETİ

Ramazan’da asitli ve şekerli içeceklere dikkat!

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ramazan ayında iftar sonrası su yerine asitli, şekerli içecekler ve aşırı çay-kahve tüketimi, özellikle risk grubundaki kişilerde böbrek sağlığını olumsuz etkileyerek böbrek taşı oluşumunu tetikliyor.
Ramazan'da iftar sonrası su yerine asitli, şekerli içecekler ve aşırı çay-kahve tüketimi böbrek taşı riskini artırır.
Daha önce böbrek taşı öyküsü olanlar, iftar ile sahur arasında en az 2-2.5 litre suyu zamana yayarak tüketmelidir.
Asitli ve şekerli içecekler, işlenmiş, tuzlu ve aşırı proteinli gıdalardan kaçınılması önemlidir.
Aktif taş hastalığı bulunanlar oruç tutmadan önce doktora danışmalı; yan ağrısı, idrarda kan gibi belirtilerde acilen hekime başvurulmalıdır.
4 mm'den büyük ve kendiliğinden düşmeyen böbrek taşları için endoskopik lazerle kırma gibi müdahaleler uygulanabilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ramazan’da asitli ve şekerli içeceklere dikkat!

ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEKLER SUYUN YERİNE GEÇMEZ!

Daha önce böbrek taşı ameliyatı geçirenler, ailesinde taş öyküsü bulunanlar ve daha önce taş düşüren hastaların risk grubunda olduğunu belirten Doç. Ersöz, “Böbrek taşı öyküsü bulunan kişiler özellikle dikkatli olmalı. İftar ile sahur arasında en az 2–2,5 litre su tüketilmesi gerekir. Suyun zamana yayılarak içilmesi Ramazan’da büyük bir öneme sahip. Asitli ve şekerli içecekler suyun yerine geçmiyor. İşlenmiş, tuzlu ve aşırı proteinli gıdalardan da kaçınılması gerekiyor” dedi.

Ramazan’da asitli ve şekerli içeceklere dikkat!

LAZER ENERJİSİYLE TAŞ KIRMA İŞLEMLERİ

Aktif taş hastalığı bulunan ya da yakın zamanda taş ameliyatı geçiren kişilerin oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini belirten Doç. Ersöz, “Bulantı ve kusmayla başlayan yan ağrısı, idrarda kanama ve ateş gibi şikayetler varsa vakit kaybetmeden acil servise başvurulmalı ve ardından bir üroloji hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Hastaların çoğunda küçük taşlar kendiliğinden düşebiliyor. Ancak 4 milimetreden büyük ve düşmeyen taşlarda müdahale gerekebiliyor. Bu tür durumlarda genellikle endoskopik yöntemleri tercih ediyoruz. İdrar kanalından doğal yollarla ulaşılarak lazer enerjisiyle taş kırma işlemleri uygulanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Ramazan’da asitli ve şekerli içeceklere dikkat!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
23 Şubat Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Aynı Yağmurun Altında, Cennetin Çocukları...Dün en çok ne izlendi?
ABD'den kritik İran açıklaması! 'Eğer anlaşmaya varılmazsa...'
Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı
ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#böbrek taşı
#ramazan
#Böbrek Sağlığı
#Sıvı Tüketimi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.