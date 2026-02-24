Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Antalya'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 19 km altında gerçekleşti.

Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı
24.02.2026
24.02.2026
09:50

Antalya'da deprem oldu. AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.0 (Ml) olarak ölçüldü.
Deprem, yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleşti.
Konumu Akdeniz - 145.52 km Kaş (Antalya) olarak belirtildi.
Tarihi 2026-02-24, saati ise 09:28:23 TSİ olarak duyuruldu.
Herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.
Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

Deprem yerin 19 km altında gerçekleşirken herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

AFAD'ın verileri şu şekilde;

  • Büyüklük:4.0 (Ml)
  • Yer:Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya)
  • Tarih:2026-02-24
  • Saat:09:28:23 TSİ
  • Enlem:35.01278 N
  • Boylam:28.88472 E
  • Derinlik:19.27 km

EGE-KIBRIS YAYI DİRİ FAYLARI

(AFAD) Ege-Kıbrıs Yayı (EKY), Türkiye’nin güney kıyısı yakınlarında, Girit adasının güneyinden geçerek kuzeydoğu yönünde Rodos adasının güneyinden Fethiye Körfezi’ne doğru uzanır. EKY, Girit adası ile Fethiye Körfezi arasında Plini ve Strabo çukurlukları boyunca ters fay bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı fay karakteri gösterir. Ayrıca EKY, Antalya Körfezi, Kıbrıs kuzeyi ve İskendurun Körfezi arasında içbükey bir kavis yapar. Bu yayın kuzeybatıya doğru devamını, Antalya Körfezinden başlayan ve kuzeybatı doğrultusunda devam eden ters fay niteliğindeki Aksu bindirme fayı temsil eder. Diğer bir çukurluk, Plini ve Strabo çukurluklarından başlar ve Kıbrıs güneyinde dışa doğru bir yay yapar. Yukarıda bahsedilen çukurluklar boyunca Afrika plakası, Anadolu bloğunun altına doğru KKD doğrultusunda dalmaktadır.

Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı
