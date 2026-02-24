Antalya'da deprem oldu. AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 (Ml) olarak ölçüldü. Deprem, yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleşti. Konumu Akdeniz - 145.52 km Kaş (Antalya) olarak belirtildi. Tarihi 2026-02-24, saati ise 09:28:23 TSİ olarak duyuruldu. Herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

Deprem yerin 19 km altında gerçekleşirken herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.0 (Ml)

Yer:Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya)

Tarih:2026-02-24

Saat:09:28:23 TSİ

Enlem:35.01278 N

Boylam:28.88472 E

Derinlik:19.27 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2026184463638810708

EGE-KIBRIS YAYI DİRİ FAYLARI

(AFAD) Ege-Kıbrıs Yayı (EKY), Türkiye’nin güney kıyısı yakınlarında, Girit adasının güneyinden geçerek kuzeydoğu yönünde Rodos adasının güneyinden Fethiye Körfezi’ne doğru uzanır. EKY, Girit adası ile Fethiye Körfezi arasında Plini ve Strabo çukurlukları boyunca ters fay bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı fay karakteri gösterir. Ayrıca EKY, Antalya Körfezi, Kıbrıs kuzeyi ve İskendurun Körfezi arasında içbükey bir kavis yapar. Bu yayın kuzeybatıya doğru devamını, Antalya Körfezinden başlayan ve kuzeybatı doğrultusunda devam eden ters fay niteliğindeki Aksu bindirme fayı temsil eder. Diğer bir çukurluk, Plini ve Strabo çukurluklarından başlar ve Kıbrıs güneyinde dışa doğru bir yay yapar. Yukarıda bahsedilen çukurluklar boyunca Afrika plakası, Anadolu bloğunun altına doğru KKD doğrultusunda dalmaktadır.