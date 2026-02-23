Menü Kapat
Doğu Anadolu için deprem uyarısı! Uzman en yüksek stres biriktiren yeri açıkladı: 6 Şubat depremlerine benzeyebilir

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, İngiltere'deki Leeds Üniversitesi ile yürüttükleri deprem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doğu Anadolu için deprem uyarısı yapan uzman isim en yüksek stres biriktiren bölgeyi açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası bazı bölgeler için uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Özellikle konusunda risk çalışmaları yapılıyor ve alınacak önlemler sıralanıyor. Sadece Marmara bölgesi değil diğer bölgelerde keşfedilmemiş 500’den fazla fayın olduğu belirtiliyor.

Doğu Anadolu için deprem uyarısı! Uzman en yüksek stres biriktiren yeri açıkladı: 6 Şubat depremlerine benzeyebilir

UYDU RADAR ÇALIŞMALARI

UYDU RADAR ÇALIŞMALARI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, İngiltere'deki Leeds Üniversitesi ile yürüttükleri uydu radar çalışmaları sonucunda elde ettikleri verileri açıkladı.

EN YÜKSEK STRES BİRİKİMİNİN YAŞANDIĞI YER

Leeds Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttükleri projeye değinen Kutoğlu, radar interferometri adı verilen uydu radar tekniği sayesinde Türkiye genelindeki yer kabuğu hareketlerini anlık olarak izlediklerini dile getirdi. Elde edilen veriler ışığında sismik gerginlik haritaları oluşturduklarını aktaran Kutoğlu, Türkiye sınırları içerisinde yıllık bazda en yüksek stres birikiminin Van'ın hemen doğusunda kalan hatta yaşandığını vurguladı.

Doğu Anadolu için deprem uyarısı! Uzman en yüksek stres biriktiren yeri açıkladı: 6 Şubat depremlerine benzeyebilir

"250 KİLOMETRELİK ALANDA BÜYÜK BİR DEPREM KAYDI YOK"

"250 KİLOMETRELİK ALANDA BÜYÜK BİR DEPREM KAYDI YOK"

İnceleme yapılan bölgede daha önceden tespit edilmiş çok sayıda bulunduğunu ve bunlardan birinin de Çaldıran Fayı olduğunu söyleyen Kutoğlu, bu fayın 1647 ve 1976 yıllarında kırıldığını, geçmişte 7.3 büyüklüğünde sarsıntılar ürettiğini hatırlattı.

Hattın güneyindeki Van bölgesinde ise 1881 ve 2011 yıllarında yıkıcı depremler meydana geldiğini belirten Kutoğlu, çıkarılan haritalardaki kırmızı bölgelerin homojen bir yüksek gerilimi işaret ettiğini anlattı. Yıllar geçtikçe bu sismik stresin katlanarak arttığını söyleyen uzman isim, Çaldıran fayının kırılmasına rağmen o bölgede hiçbir büyük kaydı bulunmayan 250 kilometre uzunluğunda devasa bir alan bulunduğunu ifade etti.

Doğu Anadolu için deprem uyarısı! Uzman en yüksek stres biriktiren yeri açıkladı: 6 Şubat depremlerine benzeyebilir

6 ŞUBAT HATAY DEPREMİ GİBİ AYNI ANDA ÇALIŞABİLİR

6 ŞUBAT HATAY DEPREMİ GİBİ AYNI ANDA ÇALIŞABİLİR

Haritadaki 250 kilometrelik alanın baştan aşağı homojen bir kırmızı renge sahip olmasının, tüm fay sisteminin birbiriyle bağlantılı çalıştığını kanıtladığını aktaran Prof. Dr. Kutoğlu, uyarılarını şöyle sürdürdü:

Burada baktığımız zaman şu kırmızı bölge homojen bir şekilde yüksek gerilim bölgesini elde ediyor, gerginlik bölgesini. Her yıl bu gerginlik üst üste koyuluyor ve devam ediyor. Çaldıran fayı burada kırılmış ama burada hiçbir büyük deprem kaydı olmayan kocaman bir alan söz konusu. Bu alanın uzunluğu yukarıdan aşağıya kadar 250 km ve bunların homojen bir şekilde kırmızı renkte görünmesi bu sistemin birlikte çalıştığını gösteriyor.

Doğu Anadolu için deprem uyarısı! Uzman en yüksek stres biriktiren yeri açıkladı: 6 Şubat depremlerine benzeyebilir

Birlikte çalışması da şu anlama geliyor. Biraz korkutucu olacak ama bu 6 Şubat 2023'te Hatay'da görmüş olduğumuz gibi 250 kilometrenin aynı anda çalışması da ihtimal dahilinde bir durum. Buradaki harita bölgenin eşit oranda gerildiğini gösteriyor. Homojen bir gerginlik söz konusu. Biz sürekli tabii nüfusun büyük bir bölümü batıda yaşadığı için sürekli batıdaki faaliyetler üzerinde konuşuluyor ama bizim Türkiye geneli üzerinde yaptığımız çalışmalar bu bölgenin en fazla gelinen bölgelerden bir tanesi olduğunu gösteriyor. Bu bölgeye de dikkat etmek ve gereken tedbirleri almak gerekiyor."

DAHA BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI

2011 yılında Van'da yaşanan depremin her şeyin bittiği anlamına gelmediğini de sözlerine ekleyen Kutoğlu, o dönemki sarsıntının sadece çok küçük bir alanı kapsadığını, arka planda çok daha büyük bir mekanizmanın çalışmaya ve enerji biriktirmeye devam ettiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"2011'de burada bir deprem oldu. Her şey bittiği anlamına gelmiyor. 2011'de deprem olan yer sadece bu küçük bölgeydi. Ama gördüğünüz gibi burada çok daha büyük bir sistem çalışmaya devam ediyor."

