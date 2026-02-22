Altından fay hattı geçmeyen iller belli oldu! İşte Türkiye'de deprem riski olmayan en güvenli iller...

Türkiye, jeolojik oluşumu gereği genç ve hareketli bir kara parçası üzerinde yer alır. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları, ülkeyi adeta bir ağ gibi sararak sürekli bir sismik hareketlilik üretir. Ancak bu hareketli coğrafyanın ortasında, milyonlarca yıldır sessizliğini koruyan, tektonik plaka hareketlerinden en az etkilenen ve "masif arazi" olarak adlandırılan yaşlı kara parçaları bulunur. Bu bölgeler, deprem dalgalarını iletmeyen veya sönümleyen sert zemin yapılarıyla bilinir. Büyük İstanbul depremi senaryolarının konuşulduğu, fay hatlarının stres biriktirdiği şu günlerde, birçok vatandaş daha güvenli bölgelere göç etme planları yapıyor. İşte tam bu noktada, MTA'nın (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) diri fay haritasındaki o "güvenli adacıklar" devreye giriyor. Bu iller, sadece fay hattı geçmediği için değil, zeminlerinin "sıvılaşma" riskine karşı dirençli olmasıyla da hayat kurtarıcı birer liman olarak öne çıkıyor.