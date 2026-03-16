Hatay'da deniz taştı sahil yolunda arabalar ve işletmeler sular altında kaldı

Hatay'ın Samandağ ilçesi fırtınanın etkisi altına girdi. Çevlik Sahil Yolu denizin taşmasıyla sular altında kaldı. Yolda bulunan araç ve işletmeleri su bastı.

Kıyıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasının bu anları kaydettiği görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünün denizin taşması nedeniyle zor anlar yaşaması ve park halindeki bir motosikletin devrilmesi de yer aldı.