Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinde Doğu ve Güneydoğu bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Dün gece saatlerinden itibaren sağanak birçok kentte etkisini gösterdi.

HABERİN ÖZETİ Doğu ve Güneydoğu sağanağa teslim! Sel vurdu, onlarca hayvan telef oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu ve Güneydoğu bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından birçok kentte sel ve taşkınlar yaşandı. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de şiddetli sağanak sel ve taşkına neden oldu. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 45 küçükbaş hayvan telef oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde çöken ahırda 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sel sularından dolayı bir sulama göletinde hasar meydana geldi. Kilis, Tunceli ve Gaziantep'te sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve trafikte aksamalar yaşandı.

Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de şiddetli sağanak sel ve taşkına neden oldu. İşte sağanak yağışın vurduğu bölgelerde son durum...

DİYARBAKIR/ÇINAR

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde etkili olan sağanak nedeni ile bazı noktalarda taşkınlar yaşanırken, suya kapılan 45 küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR/SİLVAN

Silvan ilçesinde de etkili olan sağanak yağış, bazı kırsal bölgelerde taşkınlara yol açtı. Boyunlu Mahallesi’nde aniden bastıran yağmurun ardından dere ve su kanalları taştı. Taşkın nedeniyle bölgedeki yetiştiriciler büyük zarar gördü.

MARDİN/NUSAYBİN

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağışın ardından Abdurahman Kutlu’ya ait ahır çöktü. Ahırda bulunan küçükbaş hayvanların bir kısmı enkaz altında kaldı. 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

ŞANLIURFA/SİVEREK

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kırsal mahallelerde sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle bazı dereler taşarken, bir sulama göletinde de hasar meydana geldi.

KİLİS

Kilis’te sabah saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte kent genelinde zaman zaman sis de görüldü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte daha dikkatli hareket etti.

TUNCELİ

Tunceli’de de sağanak yağış etkili oldu. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, bugün sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sağanak nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyeyle önlem alırken, bazıları ise kapalı alanlara sığındı.