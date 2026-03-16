Okan Buruk'un eski eşi Nihan Buruk'tan bir garip paylaşım: Dinozora geri dönmeye gerek yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eski eşi Nihan Buruk'un sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Paylaşımda kullanılan ifadeler kısa sürede çok sayıda yorum alırken, birçok kişi sözlerin ne anlama geldiğini sorguladı.

NİHAN BURUK'TAN OKAN BURUK PAYLAŞIMI

Nihan Buruk paylaşımında, "Okan Buruk işinin beyni olarak kral olacak! Dinozora geri dönmeye gerek yok. Eski kaybedeni geri getirmeye de gerek yok. Ben kralımın arkasındayım! Hazırım! Eğer birinin cesareti varsa, kraliçe buluşmak için burada…" ifadelerini kullandı.

Nihan Buruk'un paylaşımına sosyal medyada yorum yağarken, kimileri ne dediğini anlamadı kimileri ise mesaj verdiğini iddia etti.

NİHAN BURUK DAHA ÖNCE İSE OKAN BURUK'U UZAYLIYA BENZETMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u geçtiğimiz günlerde barıştığı eski eşi Nihan Akkuş da yalnız bırakmadı. Ekol Sports mikrofonuna konuşan Nihan Akkuş maçın ardından verdiği röportajda Okan Buruk'u uzaylıya benzetti.



Geçtiğimiz günlerde barışan Buruk ile barışan Nihan Akkuş maç çıkışı yorumuyla gündem oldu. "Ben demiştim 3-1 diye" diyen Nihan Akkuş röportajın devamında, "Çok mutluyum. Müthiş bence o uzaylı olabilir" dedi.