Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Semicenk konserine bilet almak isteyenler binden fazla dijital kuyruk oluşturdu

Canın Sağ Olsun, Tek Başıma ve Batık Gemi şarkılarla tanınan Semicenk yeni albümündeki şarkılarını ilk kez okuyacağı konserinin duyurusunu yaptı. Semicenk'in bilet alam yarışına giren hayranları ise dijital kuyruk oluşturdu.

Semicenk konserine bilet almak isteyenler binden fazla dijital kuyruk oluşturdu
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 16:30

Semicenk 22 Nisan tarihinde ""Karışık Kaset 2" albüm nedeniyle verecek. Konser duyurusunu sosyal medyadan yapan Semicenk'in bilet satışları açılır açılmaz uzun kuyruklar oluştu.

SEMİCENK KONSERİ İÇİN DİJİTAL KUYRUK OLUŞTU

Semicenk’in lansman biletlerine gelen yoğun talep nedeniyle dijital kuyruk oluştu. Anlık 8 binden fazla kişi bilet alabilmek için sırada bekliyor.

Semicenk konserine bilet almak isteyenler binden fazla dijital kuyruk oluşturdu

SEMİCENK HAYRANLARINI KORKUTTU

Canın Sağ Olsun, Tek Başıma, Düşer Aklıma gibi şarkıların sahibi Semicenk geçtiğimiz hafta evinde bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kafasına 7 dikiş atılan Semicenk son sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Semicenk konserine bilet almak isteyenler binden fazla dijital kuyruk oluşturdu

Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı, bugün hastaneye tekrar giderek dikişlerini aldırdı. Genç şarkıcının normale döndüğü ve sağlığının da yerinde olduğu öğrenildi.

Semicenk konserine bilet almak isteyenler binden fazla dijital kuyruk oluşturdu

SEMİCENK KAÇ YAŞINDA?

7 Ekim 1998 doğumlu Semicenk, 2019 yılında yayımlanan O Ses Türkiye programında yarışmacı olarak katılmış ve Hadise'nin ekibinde yer almayı başarmıştı. İlk olarak 'Yüzü Tanıdık Değil' ve 'Kalbim Usandı' gibi parçaları çıkardı. 2021 yılının Aralık ayında 'Düşer Aklıma' isimli teklisini çıkardı. Bu parça ile tanınan biri haline geldi. Parça, çıkışından 2 yıl sonra 100 milyondan fazla kez tıklandı.

Semicenk konserine bilet almak isteyenler binden fazla dijital kuyruk oluşturdu
