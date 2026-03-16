İstanbul'un göbeğinde gecekondu alevlere teslim oldu! Acı haber sonradan ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Okul Arkası Sokak’ta bulunan bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın mahallede büyük paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıyan ve pencerelerden yükselen dev alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin güvenlik şeridiyle kapattığı alanda soğutma çalışmaları sürerken, harabeye dönen evin içinde inceleme yapan ekipler Furkan Zorlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Alevlerin arasından çıkamayan Zorlu’nun cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, mahalle sakinleri dumanların bir anda tüm sokağı kapladığını ve alevlerin hızla yayıldığını belirtti.