Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Serenay diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde kararı Serenay’a bıraktı!

Survivor 2026’da yaşanan kriz sonrası gözler acil durum konseyine çevrildi. Acun Ilıcalı’nın Seren Ay ile yaptığı görüşme sonrası diskalifiye olup olmayacağına dair iddialar gündeme gelmeye başladı. Survivor 2026’ın yeni bölüm fragmanında Acil Durum Konseyi düzenliyor. Ilıcalı son kararı Serenay’a mı bırakacak? Serenay Survivor 2026’dan diskalifiye mi olacak?

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 00:23

sezonunda tansiyon giderek yükselirken, son yaşanan olayların ardından acil durum konseyi toplandı. Serenay ve Lina arasında yaşanan gerginliğin ardından , Seren Ay ile birebir görüşme gerçekleştirdi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Ilıcalı’nın, yaşanan olay sonrası alınacak kararı Seren Ay’a bıraktığı iddia ediliyor. ihtimali ise izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Gözler şimdi konseyden çıkacak son karara çevrildi. Peki, Serenay Survivor 2026’dan ayrılacak mı? Serenay diskalifiye mi olacak?

Serenay diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde kararı Serenay’a bıraktı!

Survivor 2026'da Serenay ve Lina arasındaki gerginlik sonrası Acun Ilıcalı'nın Serenay ile birebir görüşerek kararı ona bırakması, diskalifiye ihtimalini gündeme getirdi.
Serenay ve Lina arasındaki oyun alanındaki kavga, ada konseyinde tartışmaya ve Serenay'ın konseyi terk etmesine neden oldu.
Ünlüler takımında Serenay'ın yarışmaya devam edip etmemesi için yapılan oylamada eşitlik bozulmadı.
Acun Ilıcalı, eşitlik sonrası Serenay ile Acil Durum Konseyi'nde yüz yüze konuştu.
Sosyal medya kullanıcıları, Serenay'ın Survivor 2026'da kalıp kalmama kararını kendisinin alacağını düşünüyor.
SERENAY DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

Serenay ve Lina arasında oyun alanında yaşanan kavga büyüdü. Ada konseyinde ikili arasında çıkan tartışma sonrası Serenay konseyi terk etti. Ilıcalı, Ünlüler takımına Serenay’ın Survivor 2026 yarışmasına devam edip etmemesine dair oylama başlattı. Murat Arkın, Mert Nobre, Can Berkay, Sercan Yıldırım ve Bayhan gitmesi yönünde oy kullanırken, Nefise Karatay ve Deniz Çatalbaş ise Serenay’ın kalması yönünde oy kullandı. Eşitlik sağlandığından ötürü Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyinde Serenay ile yüz yüze konuşma kararı aldı.

Serenay diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde kararı Serenay’a bıraktı!

Ilıcalı, Serenay ile bu zaman kadar yaptığı tüm olaylar üzerine konuştu. Survivor 2026 yeni bölüm fragmanı sonrasında sosyal medya kullanıcıları, konuya dair Serenay’ın Survivor 2026’da kalıp kalmama konusunda karar alacağını düşünüyor.

Serenay diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde kararı Serenay’a bıraktı!

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
Serenay diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde kararı Serenay’a bıraktı!

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
Serenay diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde kararı Serenay’a bıraktı!

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
