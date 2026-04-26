Survivor 2026 sezonunda tansiyon giderek yükselirken, son yaşanan olayların ardından acil durum konseyi toplandı. Serenay ve Lina arasında yaşanan gerginliğin ardından Acun Ilıcalı, Seren Ay ile birebir görüşme gerçekleştirdi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Ilıcalı’nın, yaşanan olay sonrası alınacak kararı Seren Ay’a bıraktığı iddia ediliyor. Diskalifiye ihtimali ise izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Gözler şimdi konseyden çıkacak son karara çevrildi. Peki, Serenay Survivor 2026’dan ayrılacak mı? Serenay diskalifiye mi olacak?

HABERİN ÖZETİ Serenay diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde kararı Serenay’a bıraktı! Survivor 2026'da Serenay ve Lina arasındaki gerginlik sonrası Acun Ilıcalı'nın Serenay ile birebir görüşerek kararı ona bırakması, diskalifiye ihtimalini gündeme getirdi. Serenay ve Lina arasındaki oyun alanındaki kavga, ada konseyinde tartışmaya ve Serenay'ın konseyi terk etmesine neden oldu. Ünlüler takımında Serenay'ın yarışmaya devam edip etmemesi için yapılan oylamada eşitlik bozulmadı. Acun Ilıcalı, eşitlik sonrası Serenay ile Acil Durum Konseyi'nde yüz yüze konuştu. Sosyal medya kullanıcıları, Serenay'ın Survivor 2026'da kalıp kalmama kararını kendisinin alacağını düşünüyor.

Serenay ve Lina arasında oyun alanında yaşanan kavga büyüdü. Ada konseyinde ikili arasında çıkan tartışma sonrası Serenay konseyi terk etti. Ilıcalı, Ünlüler takımına Serenay’ın Survivor 2026 yarışmasına devam edip etmemesine dair oylama başlattı. Murat Arkın, Mert Nobre, Can Berkay, Sercan Yıldırım ve Bayhan gitmesi yönünde oy kullanırken, Nefise Karatay ve Deniz Çatalbaş ise Serenay’ın kalması yönünde oy kullandı. Eşitlik sağlandığından ötürü Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyinde Serenay ile yüz yüze konuşma kararı aldı.

Ilıcalı, Serenay ile bu zaman kadar yaptığı tüm olaylar üzerine konuştu. Survivor 2026 yeni bölüm fragmanı sonrasında sosyal medya kullanıcıları, konuya dair Serenay’ın Survivor 2026’da kalıp kalmama konusunda karar alacağını düşünüyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

