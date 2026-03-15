Konya'da evdeki yangın can aldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Yenidoğan Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir ev oldu.

Edinilen bilgiye göre, müstakil evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu yetkili birimlere bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri evde bulunan 60 yaşındaki Sedef Sarıtaş ile eşi A.S.'ye müdahale etti. Sağlık ekipleri, Sedef Sarıtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.S. ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı şahıs, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Sedef Sarıtaş'ın cenazesi ise otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANGIN, YATAK VE YORGANI TUTUŞTURMUŞ

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, baca kaynaklı çıkan yangının çiftin kaldığı kattaki yatak ve yorganı tutuşturduğu, evin kısa sürede yoğun dumanla kaplandığı ve çiftin uykudayken dumana maruz kaldığı tespit edildi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.