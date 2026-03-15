 Selahattin Demirel

Hakkari'de çığ düştü, otobüs mahsur kaldı! Bingöl'de çok sayıda köy yolu kapandı

Batı bölgelerinde ılıman hava şartları etkili olurken doğuda çetin kış şartları sürüyor. Hakkari-Şırnak kara yoluna düşen çığ, içinde 40 yolcusu olan otobüsün mahsur kalmasına neden olurken Bingöl Karlıova'da da çok sayıda köye ulaşım sağlanamıyor.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 18:35

Batı bölgelerinde ılıman hava şartları etkili olurken doğuda çetin kış şartları sürüyor. Aşırı kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düşerken bir otobüs mahsur kaldı. Bingöl Karlıova'da da aşırı yağış çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden oldu.

0:00 168
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Batı bölgelerinde ılıman hava hakimken, doğuda çetin kış şartları devam ediyor; Hakkari-Şırnak kara yoluna düşen çığ nedeniyle bir otobüs mahsur kaldı ve Bingöl Karlıova'da aşırı yağış çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden oldu.
Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düşmesi sonucu 40 yolcu taşıyan bir otobüs mahsur kaldı.
Kurtarma çalışmaları sonucunda otobüs ve yolcular kurtarıldı ancak çığ tehlikesi nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.
Hakkari'de 15 köy ve 41 mezra olmak üzere toplam 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl Karlıova'da aylardır süren yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Karlıova'da bazı çatılarda biriken karın ağırlığı nedeniyle çökmeler yaşandığı belirtildi.
YOLA ÇIĞ DÜŞTÜ, 40 YOLCULU OTOBÜS MAHSUR KALDI

Şırnak-Hakkari kara yolunun Suvara Kutra bölgesine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda ekiplerce mahsur kalan otobüsteki 40 yolcunun kurtarılması için çalışma yürütüldü.

EVLERİN YANINDAN GEÇEN ÇIĞ BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Çığın köy yerleşimine oldukça yakın bir noktadan geçmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çığ riskinin arttığı belirtilirken, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ekiplerin çalışmasıyla temizlenen yolda mahsur kalan otobüs ve yolcular kurtarıldı. Öte yandan, çığ tehlikesine karşı yolun ulaşıma kapalı tutulacağı öğrenildi.

Öte yandan Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 15 köy ve 41 mezra olmak üzere toplam 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için yoğun çalışma başlattı.

BİNGÖL KARLIOVA'DA 25 KÖY YOLUNA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aylardır etkili olan kar yağışı yeniden kendini gösterdi. Karlıova'da son aylarda etkili olan yoğun kar yağışı bugün tekrar kendini gösterdi.

Daha önceki yağan kar henüz erimeden üzerine yağmaya devam ediyor. İlçede esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için kürekle çalışma yaparken araçlar karlı yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Yoğun kar nedeniyle bazı araçlar kara saplanırken, vatandaşların yardımıyla araçların çıkarılmaya çalışıldığı görüldü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi. Belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda, İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan 25 köy yolunda karla mücadele çalışmalarına başladı.

"3 AYDIR SÜREKLİ KAR ATIYORUZ"

İlçede esnaflık yapan Zeki Değirmenci, kışın oldukça çetin geçtiğini belirterek, "Üç aydır sürekli kar atıyoruz. Durmadan yağıyor. Bu sene çok çetin geçti" dedi.

Vatandaşlardan Abdurrahman Bingöl ise uzun yıllardır böyle bir kış görmediklerini ifade ederek, "Atasözümüz yine kendini kabul ettirdi. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Memleketimiz 20 yıldır böyle bir kar görmedi. Her gün yağıyor. Çatılarda kar birikti, bazı çatılar çöktü. Birçok köyde ulaşım sağlanamıyor. Esnaf olarak bekliyoruz. İlkbahar ne zaman gelecek belli değil. Mart ayı bitmesine rağmen hala kar yağıyor" diye konuştu.

