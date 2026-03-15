Yaşlı adamı çarptıktan sonra ezdi! Bitlis'teki feci kaza kamerada

Bitlis'in Tatvan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. H.Ç. idaresindeki kamyon, 80 yaşındaki C.A. isimli yayayı, çarptıktan sonra altına aldı. Talihsiz adam kazada ağır yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 80 yaşındaki adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.