Köpeğe camda işkence: Sarkıtıp korkuttu, “Şenol babası alsın” diye bağırdı

İstanbul Başakşehir'deki bir evde, bir kadın, bir köpeği camdan aşağı sarkıtarak korkutmaya çalıştı. Ardından o tehlike dolu anları kayda aldı. Kadının "Şenol babası alsın ve kurtarsın bu köpeği. Şenol babası hadi gel" dediği duyulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda söz konusu videoyu çekerek köpeği camdan aşağı sarkıttığı belirlenen S.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Videonun geçmiş tarihlerde çekildiği sosyal medya platformlarında yeni yayınlandığı belirlenirken, video kaydında yer alan köpeğin asıl sahibine teslim edildiği öğrenildi.