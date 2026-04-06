Manisa’da başıboş köpek dehşeti: Saldırdığı adamın başparmağını kopardı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 57 yaşındaki Ferhat Boncuk, işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Aniden saldıran köpekler kaçmaya çalışan Boncuk’u vücudunun çeşitli yerlerinden ısırırken, iki çocuk babası talihsiz adamın sağ el baş parmağı koptu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Boncuk ameliyata alınırken, dokunun parçalanmış olması nedeniyle parmağın yeniden dikilemediği öğrenildi.

Özetle