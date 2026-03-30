Başıboş sokak köpeği dehşeti bitmiyor! Korkudan çocuğunu okuldan aldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sürü halinde dolaşan köpekler, bir evin bahçesinde bulunan hamile kediyi parçalayarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda, köpek sürüsünün kediyi fark edip saldırdığı, kedinin ise can havliyle bir otomobilin altına sığınmaya çalıştığı ancak kurtulamadığı görüldü.

"ORADA ÇOCUKLARIMIZ DA OLABİLİRDİ"

Yaşananların ardından konuşan ev sahibi Fırat Aydın, hem yaşadığı üzüntüyü hem de mahalledeki tehlikeyi dile getirdi. Aydın, “Köpekler sürü halinde kedimize saldırdı. Ev kedisiydi ve hamileydi. Bahçemizde besliyorduk. Parçaladılar. Orada çocuklarımız da olabilirdi. Bu saldırılar yüzünden oğlumu okuldan almak zorunda kaldım” diye konuştu.

"ORTADA YASA VAR AMA..."

Yetkililere defalarca başvurduklarını ifade eden Aydın, “Köpeklerin toplanması için başvuruda bulunduk. Seyhan Belediyesi’ne gittik, Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor dediler. Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk, onlar da Seyhan’a yönlendirdi. Ortada bir yasa var ama yürürlüğe girip girmediği ya da uygulanıp uygulanmadığı belli değil” diye konuştu.

KORKUDAN ÇOCUĞUNU OKULDAN ALDI

Mahallede ciddi bir tedirginlik yaşandığını belirten Aydın, “Biz kedimizi koruyamadık, çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Çocuklarımız kapının önünde oynayamıyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Aydın çocuğunu korkudan okuldan aldığını da söyledi. Mahalle sakinleri de benzer şikayetlerini dile getirerek, başıboş köpeklerle ilgili kalıcı ve etkili önlemler alınmasını talep etti.