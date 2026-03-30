Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Başıboş sokak köpeği dehşeti bitmiyor! Korkudan çocuğunu okuldan aldı

Adana'da başıboş köpek sürüsünün bir ev kedisini parçaladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri izleyince büyük bir dehşete düşen ev sahibi, korkundan çocuğunu okuldan aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 09:52

Adana'nın Seyhan ilçesinde sürü halinde dolaşan köpekler, bir evin bahçesinde bulunan hamile kediyi parçalayarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda, köpek sürüsünün kediyi fark edip saldırdığı, kedinin ise can havliyle bir otomobilin altına sığınmaya çalıştığı ancak kurtulamadığı görüldü.

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Adana'nın Seyhan ilçesinde sürü halindeki köpekler, bir evin bahçesindeki hamile kediyi parçalayarak öldürdü ve bu durum güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürü halindeki köpekler, evin bahçesinde beslenen hamile kediyi parçalayarak öldürdü.
Olay, bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ev sahibi, yaşananların ardından korkudan oğlunu okuldan aldığını belirtti.
Ev sahibi, köpeklerin toplanması için hem Seyhan Belediyesi'ne hem de Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi.
Mahalle sakinleri de başıboş köpeklerle ilgili kalıcı önlemler alınmasını talep etti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

"ORADA ÇOCUKLARIMIZ DA OLABİLİRDİ"

Yaşananların ardından konuşan ev sahibi Fırat Aydın, hem yaşadığı üzüntüyü hem de mahalledeki tehlikeyi dile getirdi. Aydın, “Köpekler sürü halinde kedimize saldırdı. Ev kedisiydi ve hamileydi. Bahçemizde besliyorduk. Parçaladılar. Orada çocuklarımız da olabilirdi. Bu saldırılar yüzünden oğlumu okuldan almak zorunda kaldım” diye konuştu.

"ORTADA YASA VAR AMA..."

Yetkililere defalarca başvurduklarını ifade eden Aydın, “Köpeklerin toplanması için başvuruda bulunduk. Seyhan Belediyesi’ne gittik, Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor dediler. Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk, onlar da Seyhan’a yönlendirdi. Ortada bir yasa var ama yürürlüğe girip girmediği ya da uygulanıp uygulanmadığı belli değil” diye konuştu.

KORKUDAN ÇOCUĞUNU OKULDAN ALDI

Mahallede ciddi bir tedirginlik yaşandığını belirten Aydın, “Biz kedimizi koruyamadık, çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Çocuklarımız kapının önünde oynayamıyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Aydın çocuğunu korkudan okuldan aldığını da söyledi. Mahalle sakinleri de benzer şikayetlerini dile getirerek, başıboş köpeklerle ilgili kalıcı ve etkili önlemler alınmasını talep etti.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.