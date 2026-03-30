Farenin oscarlık performansı: Kediden kurtulmak için ölü numarası yaptı

Erzurum’da çizgi filmlere konu olan kedi-fare kovalamacası yaşandı. Kaldırım kenarında bir fareyi gözüne kestiren kedi, hayvanı yakalamak için mücadele ederken, fare de kediden kurtulmak için performans sergiledi. Kedinin fare ile olan mücadelesinde, farenin kurtuluşu ölü taklidi yaparak araması gözlerden kaçmadı. Erzurum'da kaydedilen bu görüntüler, doğadaki hayatta kalma içgüdüsünün ne kadar geliştirici olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Farenin sergilediği bu davranış literatürde "tonik immobilite" (ölü taklidi yaparak avcıyı şaşırtma) olarak adlandırılıyor ve genellikle son çare olarak kullanılıyor.