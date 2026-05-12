Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala emekliler şimdiden bayramlık alışverişleri için kolları sıvadı. Bayram ikramiyeleri doğrudan 18 milyon emekliyi ilgilendirirken dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören siviller ve diğer binlerce hak sahibi bayram ikramiyesi alabilecek. Ramazan Bayramı’nda 4 bin lira olan ikramiyelerde herhangi bir artış olmazken 4 bin lira olarak Kurban Bayramı’nda da ikramiyeler hesaplara olacak. Bayram öncesinde tüm emekli ikramiyesi ödeme işlemleri tamamlanacak. SGK tarafından paylaşılan ödeme takvimine göre emeklilere ikramiyeler farklı günlerde yatırılıyor. Emekli bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığı, mobil/internet bankacılığı yöntemiyle sorgulanabilecek. Peki SGK emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2026 açıklandı mı? İşte, bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum…

HABERİN ÖZETİ SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleriyle ilgili detaylar paylaşıldı. Kurban Bayramı ikramiyeleri Ramazan Bayramı'ndaki gibi 4 bin lira olacak ve herhangi bir artış beklenmiyor. İkramiyelerin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor, bu da bayramdan bir hafta öncesine denk geliyor. SGK, 4A, 4B, 4C emeklileri için farklı günlerde ödeme takvimini duyuracak; ödemelerin SSK emeklilerinden başlaması öngörülüyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, hisse oranlarına göre (örneğin %25 hisse ile 1000 lira, %50 hisse ile 2000 lira, %75 hisse ile 3000 lira) ikramiye alacaklar. Emekliler, ikramiye ödemelerini mobil/internet bankacılığı veya telefon bankacılığı yoluyla sorgulayabilecekler.

4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı öncesinde heyecanlandıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliler için bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ SGK TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, tüm emekliler için aynı olmayacak. Sigorta koluna göre SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ikramiyelerini farklı günlerde alacak. İlk olarak ödemelerin her zaman olduğu gibi SSK emeklilerinden başlaması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bayram ikramiyesi ödeme günleri takvimi duyurulacak. Ödemeler 4 bin lira olarak maaş alınan hesaplara yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA YÖNTEMİ

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. İkramiye ödeme günleri belli olduktan sonra 4A, 4B, 4C emeklilerinin ikramiyenin yatıp yatmadığını kontrol etmesi için şubelere gitmesine gerek bulunmuyor. Emekli aylığı alınan bankanın mobil/internet bankacılığı veya telefon bankacılığı yöntemiyle ikramiye ödemesi kontrol edilebiliyor.

Emekli aylığını Ziraat Bankası üzerinden alanlar 0850 258 000 üzerinden, VakıfBank üzerinden alanlar 0850 222 0724 numarasından ve Halkbank’tan alanlar ise 0850 222 0400 müşteri hizmetleri üzerinden ikramiye sorgulama yapabilecek.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA HİSSE ORANINA GÖRE ÖDENECEK

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ikramiyeler 4 bin lira olarak nakit ve kesintisiz şekilde yatırılacak. Vefat eden sigortalının eşi veya çocuklarına ödenecek ikramiyeler ise %25, 50 ve 75 hisse oranına göre yatırılacak.

Vefat eden sigortalının çocuğuna %25 olarak ödenen hisseye göre ikramiye 1000 lira, eş üzerinden yüzde 50 hisse oranına göre alanlara ise 2000 lira ödeme yapılacak. Vefat eden sigortalının çocuğu olmaması veya evli olması durumunda ise eşine 3.000 lir aikramiye yatırılacak.