Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TMO Arpa ve buğday alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Ekmeklik makarnalık buğday ve arpa fiyatı belli oldu mu?

TMO buğday fiyatları 2026 yılı için, hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte üreticilerin gündeminde yer almaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanacak 2026 yılı buğday, arpa, çavdar ve yulaf fiyatlarına ilişkin beklenen tarihe kısa süre kaldı. Buğday alım fiyatlarının duyurulmasına az bir zaman kala beklentiler de gündeme taşındı. Gaziantep’in Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, buğday alım fiyatının destekler hariç 20 TL, arpa alım fiyatının ise 18 TL artı destekler seviyesinde belirlenmesini talep ettiklerini söyledi. TMO buğday ve hububat fiyatları ne zaman açıklanacak, buğday fiyatları belli oldu mu? soruları da merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ton bazında buğday ve arpa fiyatlarını her yıl yeniden belirliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TMO Arpa ve buğday alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Ekmeklik makarnalık buğday ve arpa fiyatı belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 00:25

2026 buğday ve hububat alım fiyatları, yılın ilk buğday ekimlerinin başlamasıyla birlikte üreticiler tarafından beklenmeye başladı. Buğday taban fiyatları ne zaman açıklanacak? sorusu da mayıs ayıyla beraber gündeme geldi. tarafından her yıl sert buğday ve kaliteli buğday fiyatları, ürün türüne göre farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada ise 11 bin lira olarak belirlemişti. Peki, bu yıl buğday ve hububat taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı?

HABERİN ÖZETİ

TMO Arpa ve buğday alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Ekmeklik makarnalık buğday ve arpa fiyatı belli oldu mu?

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
2026 yılı buğday ve hububat alım fiyatları üreticiler tarafından merak edilirken, resmi açıklamaların haziran ayında yapılması bekleniyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2025 yılı için ton başına makarnalık ve ekmeklik buğday alım fiyatı 13 bin 500 lira, arpa alım fiyatı ise 11 bin lira olarak belirlenmiştir.
2026 yılı buğday fiyatlarının belirlenmesinde üretim maliyetleri, iç piyasa arz-talep dengesi, rekolte tahminleri, enflasyon oranları ve küresel piyasa fiyatları referans alınmaktadır.
Alım fiyatları, ürünün kalite kriterlerine göre (protein oranı, süne zararı, kırık dane miktarı vb.) farklılaşan barem tablolarıyla belirlenmektedir.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere kilogram başına fark ödemesi ve prim destekleri de nihai alım fiyatını etkilemektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 yılı alım fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
TMO Arpa ve buğday alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Ekmeklik makarnalık buğday ve arpa fiyatı belli oldu mu?

2026 BUĞDAY FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Buğday alım fiyatları; başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlar tarafından kapsamlı ekonomik analizler sonucunda belirleniyor. Bu sürecin temel unsurlarını; gübre, mazot, tohum, ilaç ve işçilik gibi çiftçinin doğrudan üstlendiği üretim maliyetleri oluştururken, açıklanacak taban fiyatın üreticiye sürdürülebilir bir kazanç sağlaması hedefleniyor. İç piyasadaki arz-talep dengesi ve rekolte tahminlerinin yanı sıra genel enflasyon oranları ile Chicago Ticaret Borsası (CBOT) gibi küresel piyasalardaki fiyat hareketleri de bu süreçte referans olarak değerlendiriliyor. Kurumsal düzeyde belirlenen ana fiyat tek seviyede kalmayıp; ürünün protein oranı, hektolitre ağırlığı, süne zararı ve kırık dane miktarı gibi kalite kriterlerine göre hazırlanan barem tablolarıyla her ürüne özel şekilde farklılaştırılıyor. Son aşamada ise Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere verilen kilogram başına fark ödemesi ve prim destekleri, nihai alım fiyatının şekillenmesinde doğrudan etkili oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz 2026 yılı buğday ve hububat alım fiyatlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi 2026’da da buğday fiyatlarının haziran ayında açıklanması bekleniyor.

TMO Arpa ve buğday alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Ekmeklik makarnalık buğday ve arpa fiyatı belli oldu mu?

2025 BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğday için 13 bin 500 lira, arpa için ise 11 bin lira olarak belirledi. Yapılan açıklamada, hububat hasadı ile piyasaların yakından takip edildiği ve gelinen aşamada TMO’nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü ifade edilerek, 2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada ise 11 bin lira olarak belirlenmiştir denildi.

ETİKETLER
#tarım
#çiftçi
#tmo
#Buğday Fiyatları
#Hububat Alım Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.