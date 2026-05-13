TMO Arpa ve buğday alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Ekmeklik makarnalık buğday ve arpa fiyatı belli oldu mu?

2026 buğday ve hububat alım fiyatları, yılın ilk buğday ekimlerinin başlamasıyla birlikte üreticiler tarafından beklenmeye başladı. Buğday taban fiyatları ne zaman açıklanacak? sorusu da mayıs ayıyla beraber gündeme geldi. TMO tarafından her yıl sert buğday ve kaliteli buğday fiyatları, ürün türüne göre farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada ise 11 bin lira olarak belirlemişti. Peki, bu yıl buğday ve hububat taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı?

2026 BUĞDAY FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Buğday alım fiyatları; başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlar tarafından kapsamlı ekonomik analizler sonucunda belirleniyor. Bu sürecin temel unsurlarını; gübre, mazot, tohum, ilaç ve işçilik gibi çiftçinin doğrudan üstlendiği üretim maliyetleri oluştururken, açıklanacak taban fiyatın üreticiye sürdürülebilir bir kazanç sağlaması hedefleniyor. İç piyasadaki arz-talep dengesi ve rekolte tahminlerinin yanı sıra genel enflasyon oranları ile Chicago Ticaret Borsası (CBOT) gibi küresel piyasalardaki fiyat hareketleri de bu süreçte referans olarak değerlendiriliyor. Kurumsal düzeyde belirlenen ana fiyat tek seviyede kalmayıp; ürünün protein oranı, hektolitre ağırlığı, süne zararı ve kırık dane miktarı gibi kalite kriterlerine göre hazırlanan barem tablolarıyla her ürüne özel şekilde farklılaştırılıyor. Son aşamada ise Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere verilen kilogram başına fark ödemesi ve prim destekleri, nihai alım fiyatının şekillenmesinde doğrudan etkili oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz 2026 yılı buğday ve hububat alım fiyatlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi 2026’da da buğday fiyatlarının haziran ayında açıklanması bekleniyor.

2025 BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğday için 13 bin 500 lira, arpa için ise 11 bin lira olarak belirledi. Yapılan açıklamada, hububat hasadı ile piyasaların yakından takip edildiği ve gelinen aşamada TMO’nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü ifade edilerek, 2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada ise 11 bin lira olarak belirlenmiştir denildi.