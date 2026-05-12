A101 14-21 Mayıs Aktüel Kataloğu 2026! Çeyiz seti, blender seti, çay makinesi, dokuma kilim, valiz çeşitleri geliyor

A101’de yeni haftada onlarca çeşit üründe kampanya rüzgarı esecek. Yaz tatili planlaması yapmaya hazırlananlar için 6 farklı valiz reyonlarda olacak. Evlerinin dekorasyonlarını sil baştan değiştirmek veya ufak dokunuşlar yapmak isteyenler için hem beyaz eşyalar hem de halı çeşitleri satışa sunulacak. Çift Taraflı Dokuma Kilim 349 TL, PP Makine Halısı 1.099 TL, Dijital Baskılı Yolluk 849 TL’den satışa sunulacak. Kamp yapmayı sevenler için Çift Katmanlı 6 Kişilik Aile Çadırı 4.449 TL’den satılırken Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi ise 1.599 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Kamp yatağı, kamp sandalyesi, çelik bardak, tekerlekli termos, bıçak çeşitleri reyonlarda olacak. Çaydanlık 99 TL, Derin Tencere 599 TL, Düdüklü Tencere Seti 1.499 TL, Taşıma Sepeti 249 TL olacak. A101’de önümüzdeki hafta temel gıda ürünlerinde, bakliyat çeşitlerinde ve temizlik malzemeleri de satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, 14-21 Mayıs A101 Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…

A101 21 MAYIS PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU 2026

6 Kişilik Aile Çadırı: 4.499 TL

5 Kişilik Otomatik Çadır: 1.999 TL

4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı: 1.699 TL

4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı: 1.449 TL

Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 1.599 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 349 TL

Kamp Yatağı: 1.199 TL

Kamp Lambası: 179 TL

Paslanmaz Karabinalı Çelik Bardak 300 ml: 199 TL

LED Işıldak: 499 TL

Alüminyum Kumaş Sehpa: 849 TL

Taşınabilir Portatif Klima: 18.999 TL

Emaye Mangal 60'lık: 549 TL

Emaye Mangal 40'lık: 399 TL

Buz Aküsü 950 ml: 115 TL

Buz Aküsü 350 ml: 22,50 TL

Sinek Kovucu Fan: 249 TL

Sinek Öldürücü Cız: 399 TL

Orta Boy Kafesli Mangal Teli: 135 TL

Mangal Yelpazesi: 15 TL

Tekerlekli Termos Buzluk 38 L: 1.999 TL

Buzluk Termos 60,5 L: 2.299 TL

Kabin Boy PP Valiz: 999 TL

Büyük Boy PP Valiz: 1.399 TL

Orta Boy PP Valiz: 1.199 TL

Taraflı Dokuma Kilim 80x150 cm: 219 TL

Çift Taraflı Dokuma Kilim 120x180 cm: 349 TL

Makine Halısı 120x180 cm: 1.099 TL

Makine Halısı 4 m²: 1.849 TL

Baskılı Halı 120x180 cm: 799 TL

Valiz Kılıfı Çeşitleri: 139 TL - 179 TL

Dijital Baskılı Yolluk 80x300 cm: 849 TL

Dijital Baskılı Yolluk 80x150 cm: 449 TL

Dijital Baskılı Srt Halısı 120x230 cm: 299 TL

Dijital Baskılı Yolluk 60x200 cm: 549 TL

Tavan Boyası 17,5 kg: 599 TL

Plastik Duvar Boyası 10 kg: 469 TL

Tavan Boyası 10 kg: 349 TL

Tornavida Seti 5 Parça: 249 TL

Tüp Yapıştırıcı: 79,50 TL

Şeffaf Tüp Silikon 50 g: 64,50 TL

9 Parça Allen Anahtar Seti: 229 TL

Metal Maket Bıçağı: 129 TL

Mobilya Sabitleme Kiti: 99,50 TL

Mini Masa Mengenesi: 149 TL

Kemer Delme Pensesi: 219 TL

Manyetik Bits Uç Seti 4 Parça: 189 TL

Mini Su Terazisi: 99,50 TL

Tuvalet Kağıdı 48'li: 375 TL

Kağıt Havlu 16'lı: 225 TL

Dev Kağıt Havlu: 45 TL

Çamaşır Suyu 5 L: 199 TL

Desenli Peçete 20'li: 49,50 TL

26" Jant Bisiklet: 5.599 TL

Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı: 629 TL

Oyuncak Şehir Başlangıç Setleri: 499 TL

Oyuncak Bebekler: 329 TL

Oyuncak Deluxe Çamaşır Makinesi: 185 TL

Metal Arabalı Park Seti: 339 TL

Oyuncak Römorklu Traktör: 229 TL

Oyuncak Jumbo Canavar Kamyon: 349 T

Saklama Kabı Seti 3'lü: 159 TL

Kupa 2'li: 199 TL

Kase 2'li: 269 TL

Servis Tabağı: 199 TL

Bardak 3'lü: 119 TL

Meşrubat Bardağı 3'lü: 129 TL

Sunum Tepsisi: 249 TL

Sürahi: 249 TL

Borosilikat Yağlık: 199 TL

Borosilikat Meşrubat Bardağı 4'lü: 199 TL

Dik Termos: 749 TL

Boncuk Kulplu Cam Kupa 2'li: 159 TL

Derin Tencere 20 cm: 599 TL

Düdüklü Tencere Seti: 1.499 TL

Cezve: 189 TL

Basık Tencere: 699 TL

Saklama Kabı 3,5 L: 69,50 TL

Saklama Kabı 1,5 L: 29,50 TL

Benzinli Motosiklet 150 cc: 64.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet: 19.990 TL

Benzinli Motosiklet 125 cc: 44.990 TL

Tilki Kuyruğu Testere: 1.999 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 379 TL

El Testere Seti: 349 TL

İnce Testere Seti: 349 TL

A101 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

200 CC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL

Araç İçi Buzdolabı: 2.799 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi: 3.299 TL

Oto Carplay Multimedia: 2.199 TL

Akü Takviye Cihazı: 2.299 TL

Kablosuz Dijital Hava Kompresörü: 1.149 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 7.999 TL

Bulaşık Makinesi (Inox): 15.999 TL

Çamaşır Makinesi 9 kg: 16.999 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 4 Katlı: 199 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti: 749 TL

Taraftar Lisanslı Kırlent: 179 TL

Yumuşak Dokulu Kaydırmaz Banyo Paspas Takımı: 379 TL

Spor Seyahat Çantası: 349 TL

Kadın Yüksek Taban Sandalet: 229 TL

88 Tuşlu Kapaklı Dijital Piyano: 12.999 TL

4/4 Tam Boy Keman: 2.699 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: 6.999 TL

Kutulu Çatal Kaşık Bıçak Seti: 59,50 TL

Oval Tabak Çeşitleri: 12,50 TL - 24,50 TL

Yuvarlak/Kare Kase Çeşitleri: 12,50 TL - 27,50 TL

Kanatlı Kurutmalık: 729 TL

Ütü Masası: 1.349 TL

Duvar Saati: 199 TL

Çok Amaçlı Kapı Arkası Askısı: 49,50 TL

Çok Amaçlı Askı: 39,50 TL

Papatya Ayna: 119 TL

Bambu Kapaklı Organizer Seti: 119 TL

Temizlik Seti (Spino Ultra): 999 TL

Koli Bandı: 42,50 TL

Çakmak: 16,50 TL

Çekmece İçi Düzenleyici 4'lü: 49,50 TL

Çok Amaçlı Organizerler: 29,50 TL

Mop Tutucu: 49,50 TL

Cam Sıvı Sabunluk: 54,50 TL

Sıvı Sabunluk Seti 2'li: 249 TL

Silikon Klozet Fırçası: 69,50 TL

Cam Küllük: 39,50 TL

Zigon Sehpa 3'lü: 1.349 TL

Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik: 429 TL

Visco Seyahat Yastığı: 475 TL

Mini Kompresör: 849 TL

Bluetooth AUX FM Transmitter: 175 TL

Araç Süpürgesi: 399 TL

Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası: 289 TL

Şarjlı Polisaj Makinesi: 1.499 TL

Bluetooth Kulakiçi Kulaklık: 349 TL

Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu: 349 TL

Kumandalı 3'lü Spot LED Lamba: 249 TL

Tanklı Yazıcı (G3430): 6.499 TL

Kablosuz Kulaklık: 699 TL