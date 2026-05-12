BİM 15-22 Mayıs Aktüel Ürünler Kataloğu 2026! Kamp sandalyesi, çadır, termos, piknik malzemeleri ve teknoloji ürünleri geliyor

BİM’de bu hafta ve önümüzdeki hafta satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. Cuma günlerini iple çeken müşterilere özel kampanyalar ve dev indirimler reyonlarda olacak. Özellikle yeni haftada teknoloji ürünleri ve plaj ürünlerinde indirim rüzgarı esecek. Teknoloji ürünlerinden olan 43 İnç Full HD QLED Android TV 14.900 TL, Tuşlu Cep Telefonu 105 2023 1.990 TL olacak. Yaz aylarının vazgeçilmezi Buzluk Termos 999 TL, Jakarlı Plaj Havlusu 219 TL, Plaj Çantası 349 TL, Hasır Kol Çantası Kadın 349 TL, Termo İzolasyonlu Çanta 419 TL olacak. Havaların ısınmasıyla deniz ve havuza girecekler için ise Yetişkin Şnorkel + Maske Seti 599 TL, Tüm Yüz Yüzme Maskesi 699 TL, Fileli Deniz Yatağı 399 TL, Klasik Renkli Deniz Yatağı 269 TL’den reyonlarda olacak. Herkesin merakla beklediği Plastik Şemsiye Bidonu 299 TL, Taşınabilir Plaj Çadırı 649 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 15-22 Mayıs aktüel ürünler kataloğu 2026….
55 İnç 4K Ultra HD Nanocell Smart TV 30.990 TL
43 İnç Full HD QLED Android TV 14.900 TL
A17 5G Cep Telefonu 6GB/128GB 11.790 TL
15C 5G 256 GB Cep Telefonu 13.490 TL
Tuşlu Cep Telefonu 105 2023 1.990 TL
Smart Tank 581 Tanklı Yazıcı 7.900 TL
Para Sayma Makinesi 3.750 TL
Party Speaker 1.190 TL
Soundbar 899 TL
Işıklı Bluetooth Speaker 599 TL
İpli Masa Lambası 599 TL
Görüntü Aktarım Cihazı 449 TL
TV Arkası Led Aydınlatma 299 TL
Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 25.000 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.900 TL
Silvino El Blenderı Siyah 890 TL
Kamp Sandalyesi 349 TL
Pompalı Basmalı Çelik Termos 4 L 2.129 TL
Komple Çelik Termos 3 L 1.199 TL
Plaj Sandalyesi 349 TL
Plaj Şemsiyesi 949 TL
Şemsiye Sabitleme Aparatı 89 TL
Plastik Şemsiye Bidonu 299 TL
Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL
Taşınabilir Plaj Çadırı 649 TL
Katlanabilir Tabureli Alüminyum Masa Seti 2.199 TL
Termo Piknik Çantası 25 L 199 TL
Termo Piknik Çantası 15 L 179 TL
Termo Piknik Çantası 8 L 159 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 419 TL
Plaj Hasırı 169 TL
Piknik Hasırı 120x180 cm 249 TL
Piknik Hasırı 150x210 cm 349 TL
Semaver 4 L 1.390 TL
Mangal Katlanır Sehpa 990 TL
Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan 795 TL
Şiş Çöp 225g-Adana 450g 279 TL
Mangal Yelpazesi 12,50 TL
Mangal Kömürü Briket 5 kg 275 TL
Önlük 149 TL
Katlanabilir Plaj Yatağı 399 TL
Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 33 TL
Buzluk Termos 999 TL
Buz Aküsü 25 TL
21 Parça Piknik Seti 199 TL
Kapaklı Saplı Kek/Börek Fanusu 109 TL
Yuvarlak Pasta/Kek Taşıma Kabı 109 TL
Bambu Şiş 150 Adet 99 TL
Bambu Şiş 200 Adet 79 TL
Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri 35 TL
Oval Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL
Katlı Yemek Taşıma Kabı 199 TL
Cam Derin Kase 125 TL
Jakarlı Plaj Havlusu 219 TL
Güneş Gözlüğü Çocuk 149 TL
Plaj Çantası 349 TL
Jüt Plaj Çantası 199 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası 189 TL
Hasır Kol Çantası Kadın 349 TL
Etekli Deniz Şortu Kadın 359 TL
Inverter Klima 12000 BTU 24.500 TL
Inverter Klima 18000 BTU 33.500 TL
Buz Makinesi 5.750 TL
7000 BTU Portatif Klima 9.900 TL
Tavan Vantilatörü 799 TL
Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL
Ayaklı Vantilatör 1.150 TL
Motosiklet Sırt Çantası 1.990 TL
Çok Amaçlı Motosiklet Çantası 40 L 2.450 TL
Motosiklet Deflektörü Universal 990 TL
Motosiklet Telefon Tutucu Titreşim Engelleyici 790 TL
Motosiklet Kilidi 229 TL
Zincir Temizleme Fırçası 119 TL
Şarjlı Led Flaşör 129 TL
Bluetooth Speaker 399 TL
Sürgülü Aspiratör 1.790 TL
Vakum Makinesi 1.250 TL
Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL
70 L XXL Midi Fırın 3.490 TL
Baharat Öğütücü 399 TL
Teleskobik Elektrikli Fırça 990 TL
X3 Aksiyon Kamerası 15.990 TL
Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.900 TL
Motosiklet Intercom Sistemi 2.750 TL
Duocam 4K Aksiyon Kamerası 2.750 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak 1.990 TL
Oto Koltuk Kılıf Seti 890 TL
Araç İçi Mini Soğutucu 2.490 TL
Araç İçi Kamera Dashcam 990 TL
Carplay 2.790 TL
Araç Wirelles Adaptör 229 TL
Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası 1.190 TL
Araç İçi Süpürge 2.250 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL
Şarjlı Araç Yıkama Tabancası 1.250 TL
Araç İçi Organizer Askı 99 TL
Araba Koltuk Arkası Organizer 229 TL
Araç Detay Temizleme Fırçası 99 TL
Araba Temizlik Fırçası 349 TL
Araç İçi Hava Nemlendirici 229 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 229 TL
Büyük Boy Valiz 1.069 TL
Orta Boy Valiz: 949 TL
Küçük Boy Valiz: 829 TL
Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 85 TL
Çelik Derin Tencere ~30 cm ~12 L 849 TL
Tek Fiyat Kurban Bıçak Çeşitleri 129 TL
Şef Bıçağı ~30 cm 139 TL
Çelik Satır ~36,5 cm 449 TL
Et Döveceği 279 TL
2'li Düdüklü Tencere Seti 1.350 TL
Çelik Karnıyarık Tencere ~30 cm 849 TL
Wok Tava ~28 cm 389 TL
Tava ~26 cm 299 TL
Taşıma Sepeti ~42 L 269 TL