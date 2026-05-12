BİM’de bu hafta ve önümüzdeki hafta satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. Cuma günlerini iple çeken müşterilere özel kampanyalar ve dev indirimler reyonlarda olacak. Özellikle yeni haftada teknoloji ürünleri ve plaj ürünlerinde indirim rüzgarı esecek. Teknoloji ürünlerinden olan 43 İnç Full HD QLED Android TV 14.900 TL, Tuşlu Cep Telefonu 105 2023 1.990 TL olacak. Yaz aylarının vazgeçilmezi Buzluk Termos 999 TL, Jakarlı Plaj Havlusu 219 TL, Plaj Çantası 349 TL, Hasır Kol Çantası Kadın 349 TL, Termo İzolasyonlu Çanta 419 TL olacak. Havaların ısınmasıyla deniz ve havuza girecekler için ise Yetişkin Şnorkel + Maske Seti 599 TL, Tüm Yüz Yüzme Maskesi 699 TL, Fileli Deniz Yatağı 399 TL, Klasik Renkli Deniz Yatağı 269 TL’den reyonlarda olacak. Herkesin merakla beklediği Plastik Şemsiye Bidonu 299 TL, Taşınabilir Plaj Çadırı 649 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 15-22 Mayıs aktüel ürünler kataloğu 2026….

Özetle

HABERİN ÖZETİ BİM 15-22 Mayıs Aktüel Ürünler Kataloğu 2026! Kamp sandalyesi, çadır, termos, piknik malzemeleri ve teknoloji ürünleri geliyor BİM, 15-22 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı; teknoloji ürünleri, plaj ve kamp malzemeleri öne çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden 43 İnç Full HD QLED Android TV 14.900 TL, Tuşlu Cep Telefonu 105 2023 ise 1.990 TL'den satışa sunulacak. Plaj ürünleri arasında Buzluk Termos 999 TL, Jakarlı Plaj Havlusu 219 TL ve Plaj Çantası 349 TL yer alıyor. Deniz ve havuz aktiviteleri için Yetişkin Şnorkel + Maske Seti 599 TL ve Tüm Yüz Yüzme Maskesi 699 TL fiyatlarıyla raflarda olacak. Kamp malzemeleri kategorisinde ise Kamp Sandalyesi 349 TL ve Taşınabilir Plaj Çadırı 649 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM 22 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

55 İnç 4K Ultra HD Nanocell Smart TV 30.990 TL

43 İnç Full HD QLED Android TV 14.900 TL

A17 5G Cep Telefonu 6GB/128GB 11.790 TL

15C 5G 256 GB Cep Telefonu 13.490 TL

Tuşlu Cep Telefonu 105 2023 1.990 TL

Smart Tank 581 Tanklı Yazıcı 7.900 TL

Para Sayma Makinesi 3.750 TL

Party Speaker 1.190 TL

Soundbar 899 TL

Işıklı Bluetooth Speaker 599 TL

İpli Masa Lambası 599 TL

Görüntü Aktarım Cihazı 449 TL

TV Arkası Led Aydınlatma 299 TL

Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 25.000 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.900 TL

Silvino El Blenderı Siyah 890 TL

Kamp Sandalyesi 349 TL

Pompalı Basmalı Çelik Termos 4 L 2.129 TL

Komple Çelik Termos 3 L 1.199 TL

Plaj Sandalyesi 349 TL

Plaj Şemsiyesi 949 TL

Şemsiye Sabitleme Aparatı 89 TL

Plastik Şemsiye Bidonu 299 TL

Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL

Taşınabilir Plaj Çadırı 649 TL

Katlanabilir Tabureli Alüminyum Masa Seti 2.199 TL

Termo Piknik Çantası 25 L 199 TL

Termo Piknik Çantası 15 L 179 TL

Termo Piknik Çantası 8 L 159 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 419 TL

Plaj Hasırı 169 TL

Piknik Hasırı 120x180 cm 249 TL

Piknik Hasırı 150x210 cm 349 TL

Semaver 4 L 1.390 TL

Mangal Katlanır Sehpa 990 TL

Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan 795 TL

Şiş Çöp 225g-Adana 450g 279 TL

Mangal Yelpazesi 12,50 TL

Mangal Kömürü Briket 5 kg 275 TL

Önlük 149 TL

Katlanabilir Plaj Yatağı 399 TL

Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 33 TL

Buzluk Termos 999 TL

Buz Aküsü 25 TL

21 Parça Piknik Seti 199 TL

Kapaklı Saplı Kek/Börek Fanusu 109 TL

Yuvarlak Pasta/Kek Taşıma Kabı 109 TL

Bambu Şiş 150 Adet 99 TL

Bambu Şiş 200 Adet 79 TL

Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri 35 TL

Oval Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL

Katlı Yemek Taşıma Kabı 199 TL

Cam Derin Kase 125 TL

Jakarlı Plaj Havlusu 219 TL

Güneş Gözlüğü Çocuk 149 TL

Plaj Çantası 349 TL

Jüt Plaj Çantası 199 TL

Dijital Baskılı Plaj Çantası 189 TL

Hasır Kol Çantası Kadın 349 TL

Etekli Deniz Şortu Kadın 359 TL

BİM 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ 2026

Inverter Klima 12000 BTU 24.500 TL

Inverter Klima 18000 BTU 33.500 TL

Buz Makinesi 5.750 TL

7000 BTU Portatif Klima 9.900 TL

Tavan Vantilatörü 799 TL

Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL

Ayaklı Vantilatör 1.150 TL

Motosiklet Sırt Çantası 1.990 TL

Çok Amaçlı Motosiklet Çantası 40 L 2.450 TL

Motosiklet Deflektörü Universal 990 TL

Motosiklet Telefon Tutucu Titreşim Engelleyici 790 TL

Motosiklet Kilidi 229 TL

Zincir Temizleme Fırçası 119 TL

Şarjlı Led Flaşör 129 TL

Bluetooth Speaker 399 TL

Sürgülü Aspiratör 1.790 TL

Vakum Makinesi 1.250 TL

Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL

70 L XXL Midi Fırın 3.490 TL

Baharat Öğütücü 399 TL

Teleskobik Elektrikli Fırça 990 TL

X3 Aksiyon Kamerası 15.990 TL

Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.900 TL

Motosiklet Intercom Sistemi 2.750 TL

Duocam 4K Aksiyon Kamerası 2.750 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak 1.990 TL

Oto Koltuk Kılıf Seti 890 TL

Araç İçi Mini Soğutucu 2.490 TL

Araç İçi Kamera Dashcam 990 TL

Carplay 2.790 TL

Araç Wirelles Adaptör 229 TL

Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası 1.190 TL

Araç İçi Süpürge 2.250 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL

Şarjlı Araç Yıkama Tabancası 1.250 TL

Araç İçi Organizer Askı 99 TL

Araba Koltuk Arkası Organizer 229 TL

Araç Detay Temizleme Fırçası 99 TL

Araba Temizlik Fırçası 349 TL

Araç İçi Hava Nemlendirici 229 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 229 TL

Büyük Boy Valiz 1.069 TL

Orta Boy Valiz: 949 TL

Küçük Boy Valiz: 829 TL

Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 85 TL

Çelik Derin Tencere ~30 cm ~12 L 849 TL

Tek Fiyat Kurban Bıçak Çeşitleri 129 TL

Şef Bıçağı ~30 cm 139 TL

Çelik Satır ~36,5 cm 449 TL

Et Döveceği 279 TL

2'li Düdüklü Tencere Seti 1.350 TL

Çelik Karnıyarık Tencere ~30 cm 849 TL

Wok Tava ~28 cm 389 TL

Tava ~26 cm 299 TL

Taşıma Sepeti ~42 L 269 TL