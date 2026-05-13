Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Mayıs ayı emekli maaşı ödeme takvimi 2026! 4A, 4B, 4C Emekli maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, Mayıs ayı maaş ödeme takvimi, bayrama kısa bir zaman kala emekliler tarafından mercek altına alındı. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için tarih belli olurken emekliler, aylıkların erken yatıp yatmayacağını araştırıyor. SSK emeklileri her ayın 17’si ve 26’sı arasında maaş alırken Bağ-kur emeklileri ise 25’i ve 28’i arasında ödeme alıyor. Bayram tatilinin 9 gün sürecek olması sebebiyle bankalar tatilde kapalı olurken bazı emeklilerin maaş ödemeleri, bayram tarihlerine denk geliyor. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs tarihinde başlayacak bir gün öncesi ise arefe günü olduğundan kurumlar yarım gün açık olacak. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacak. Peki Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C emekli maaşı ödeme takvimi 2026…

Mayıs ayı ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında emekli bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihlerinde ödeneceğini duyurdu. Emeklilerin ikramiye ödemesinin netleşmesiyle gözler maaş ödemelerine çevrildi. Normal şartlarda 4A SSK emekli maaşları her ayın 17-26’sı arasında yatırılıyor. Bağ-Kur emeklileri ise 25 ve 28’i arasında ödeme alıyor. tatili arefe günüyle bu yıl 4.5 gün sürecek. Memurlara idari izin ilan edilirken toplam tatil süresi ise 9 güne uzatılacak. İdari izin sebebiyle kamu kurumları kapalı olacağından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları için ödeme takvimi ilan edilecek. Peki Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte, ödemelere ilişkin bilgiler…

Mayıs ayı emekli maaş ve ikramiye ödemeleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramdan önce tamamlanacak.
Emekli bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında ödenecek.
4A SSK emekli maaşları normal şartlarda her ayın 17-26'sı arasında yatırılıyor.
Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25-28'i arasında alıyor.
Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta başlayacak ve 4.5 gün sürecek idari izinle tatil süresi 9 güne uzayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maaş ödemelerinin bayram öncesindeki 27 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
4A SSK emekli maaş ödeme takvimine göre tahsis numarasının son hanesine göre ödemeler 17-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
4B Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri, tahsis numarasına göre 25-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve 28 Mayıs'ın bayrama denk gelmesi sebebiyle bu ödemelerin bayram öncesinde yapılması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs tarihinde başlayacak ve 4 gün sürecek. Emekli Sandığı mayıs ayı maaş ödemeleri tamamlandı. SSK ve Bağ-Kur maaş ödemeleri ise henüz başlamadı.

Bayram öncesindeki 25 ve 26 Mayıs tarihleri idari izin kapsamına alınırken maaşlarını bu tarihlerde alacak emekliler ise öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor.

Kamu kurumları kapalı olsa dahi bu tarihlerde maaş ödemeleri yapılabiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl maaş ödemelerinin bayram öncesindeki 27 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Emekli bayram ikramiyelerinde olduğu gibi maaş ödemeleri de Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacak. SSK emeklileri ödemelerini normal maaş takviminde alabilecek. Bağ-Kur emeklileri ise 28’i bayrama denk geldiğinden maaş ödemelerinin daha önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Emekliler, maaş ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip edebilirler.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17’sinde başlıyor ve 26’sına kadar tamamlanıyor. Tahsis numarasının sonu 9 olanların 17 Mayıs’ta 7 olanların 18 Mayıs’ta 5 olanların 19 Mayıs’ta, 3 olanların 20 Mayıs’ta , 1 olanlara ayın 21’inde, 8 olanların 22 Mayıs tarihinde, 6 olanların 23’ünde, 4 olanların 24 Mayıs’ta 2 olanların 25 Mayıs’ta ve 0 olanların 26 Mayıs’ta maaşları hesaplara geçecek.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ (MAYIS)

Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25’inde almaya başlar ve tahsis numarasına göre ödemeler 28’ine kadar devam eder.

Tahsis numarasının son iki hanesi 5,7,9 olan Bağ-kurlular maaşlarını 25 Mayıs tarihinde, 3 ve 1 olanlar ise 26 Mayıs tarihinde yatırılacak. Tahsis numarasının son hanesi 4,6 ve 8 olanlar ise 27 Mayıs’ta ödeme alacak.

Tahsis numarasının sonu 0 ve 2 olanlar da 28 Mayıs tarihinde maaşlarını alabilecek. 28 Mayıs’ın bayrama denk gelmesi sebebiyle bu ödemelerin bayram öncesinde yapılması bekleniyor.

