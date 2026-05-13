ŞOK’ta haftanın indirime girecek ürünleri belli oldu. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber haşerelerle mücadele etmek isteyenlerler için kapı sinekliği, tek kanat sineklik, sinek öldürücü gibi ürünler ŞOK raflarında yerini aldı. Sprey Mop Seti 249 TL, Mıknatıslı Kapı Sinekliği 139 TL, 5’li Banyo Seti 399 TL, Metal Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı 299 TL, 2’li Cam Sabunluk Seti 299 TL, Su Emici Banyo Matı 100 TL, Duş Başlığı Seti 179 TL’den satılacak. Mutfak ürünlerinden olan Cam Kapaklı Çelik Kavurma Tenceresi 999 TL, 4 Parça Çelik Cezve Seti 649 TL, Döküm Izgara Tava 900 TL, Wok Tava 399 TL, Et Döveceği 349 TL, Dijital El Tartısı 249 TL, 6’lı Çay Bardağı Seti 129 TL, Bambu Kesim Panosu 249 TL, Toprak Güveç Tencere ise 149 TL olacak. ŞOK markette yastık, çarşaf ve giyim ürünleri de indirimli olarak reyonlarda olacak. İşte, ŞOK 13-19 Mayıs aktüel ürünler kataloğu 2026…

HABERİN ÖZETİ ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 13-19 Mayıs 2026 satışta! Akıllı saat, vantilatör, midi fırın ve pike çeşitleri raflarda ŞOK market, 13-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yazlık ürünler, mutfak gereçleri, beyaz eşya ve temel gıda ürünlerinde indirimler sunuyor. Yaz ayları için kapı sinekliği, tek kanat sineklik ve sinek öldürücü gibi ürünler indirime giriyor. Banyo ürünleri arasında Sprey Mop Seti, Mıknatıslı Kapı Sinekliği, Metal Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı gibi ürünler yer alıyor. Mutfak ürünlerinden Cam Kapaklı Çelik Kavurma Tenceresi, Döküm Izgara Tava, Wok Tava ve Çay Bardağı Seti gibi çeşitli ürünler indirimli satılacak. Büyük beyaz eşyalar kategorisinde 9 KG Çamaşır Kurutma Makinesi, 9 KG Çamaşır Makineleri, No Frost Buzdolabı ve Bulaşık Makinesi gibi ürünler bulunuyor. Elektronik ürünler arasında Akıllı Saat, Vantilatör ve Soğutucu grupları da indirimli olarak sunulacak. Temel gıda ürünlerinde Taze Beyaz Peynir, Yoğurt, Siyah Çay, Bal ve Pirinç gibi ürünler indirimli fiyatlarla yer alacak.

ŞOK 13-19 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

9 KG Çamaşır Kurutma Makinesi: 31.999 TL

9 KG Çamaşır Makinesi Siyah: 25.999 TL

9 KG Çamaşır Makinesi Beyaz: 24.499 TL

No Frost Buzdolabı: 29.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi: 19.499 TL

40 LT Midi Fırın: 2.499 TL

Akıllı Saat: 1.299 TL

Vantilatör ve Soğutucu Grupları

Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör: 3.999 TL

İyonizerli Hava Soğutucu: 9.999 TL

Kule Tipi Vantilatör: 2.099 TL

Ayaklı Vantilatör: 2.299 TL

Endüstriyel Vantilatör: 1.599 TL

3 in 1 Ledli Tavan Vantilatörü: 799 TL

Temel Gıda ve Bayramlıklar

Taze Beyaz Peynir (650g): 165 TL

Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt (2500g): 109 TL

Siyah Çay (1 kg): 199 TL

Süzme Çiçek Balı (850g): 229 TL

Pilavlık Pirinç (2.5 kg): 135 TL

Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (450g): 375 TL

Madlen Çikolata (288g): 225 TL

Karışık Meyve Aromalı Lokumcuk: 99 TL

Mutfak ve Ev Eşyaları

Cam Kapaklı Çelik Kavurma Tenceresi (28 cm): 999 TL

Çift Kulplu Döküm Izgara Tava: 900 TL

Wok Tava: 399 TL

Çay Bardağı (6'lı): 129 TL

Çift Kişilik Pamuklu Pike: 399 TL

Tek Kişilik Pamuklu Pike: 349 TL

Kişisel Bakım ve Temizlik

Şampuan Çeşitleri: 159 TL

Bebek Şampuanı (700 ml): 159 TL

Yüzey Temizleyici (2.5 L): 109 TL

Çamaşır Suyu (4 L): 179 TL

Jumbo Havlu (3'lü): 89 TL

Toprak Güveç Tencere: 149 TL

Çok Amaçlı Saplı Sepet (42 L): 219 TL

Tuvalet Kağıdı (12'li): 89,50 TL