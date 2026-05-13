Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet edeceği Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret süresince Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. İlgili tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.