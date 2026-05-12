Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı: "Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşması sonrası CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın rozeti takıldı. Rozeti takıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Köksal, "Artık memleketime Adalet Kalkın Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı , İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın haberini "Hayırlı olsun" diyerek duyuran Erdoğan, konuşmasında CHP'ye de sert eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı tebrik ederek CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılmasını "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu.
Erdoğan, konuşmasında CHP yönetiminin "kirli siyasetinin" kendilerini yollarından alıkoyamayacağını belirtti.
Siyasi üslubun kişinin aynası olduğunu söyleyen Erdoğan, karakter suikasti yapanları "karakter fukaraları" olarak nitelendirdi.
AK Parti'ye yeni katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve 7 belediye meclis üyesine rozetleri takıldı.
Burcu Köksal, rozet takma töreninin ardından yaptığı açıklamada, artık memleketine AK Parti saflarında hizmet edeceğini belirtti.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sağdan soldan patlak veren kokuşmuşluk karşısında adı ak, alnı ak, sicili ak böyle bir hareketin mensubu olmaktan haklı onurunu yaşıyor davamıza en küçük bir leke bulaştırmadığınız için sizleri tebrik ediyorum. Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bu günlere geldik. Çok şükür 25 yıldır aziz milletimizin umudunu boşa çıkarmadan bize yüklediği ağır mesuliyetin idrakiyle gece gündüz çalışıyoruz.

Yirmi beşinci kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz.

AK PARTİ'YE KATILANLARA ROZETLERİ TAKILACAK

İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize "aramıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz" diyorum.

"CHP'NİN KİRLİ SİYASETİ BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ"

Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının takipidir. kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz"

BURCU KÖKSAL VE VEYSEL TOPÇU'YA ROZETLERİ TAKILDI

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve 7 belediye meclis üyesinin rozetleri takıldı.

"MEMLEKETİME AK PARTİ SAFLARINDA HİZMET EDECEĞİM"

Rozeti takıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Köksal, "Artık memleketime Adalet Kalkın Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi.

