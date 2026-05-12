Politika
Avatar
Editor
 Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarımda genç girişimcilere müjde: 750 milyon dolar hibe vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü Programı'nda genç girişimcilere müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarımda girişimcilik yapacaklar için hibe desteklerini açıkladı. Erdoğan, ''Gençlerimizi, hanım üreticilerimizi, tarımla iştigal eden tüm vatandaşlarımı bu avantajlı programdan faydalanmaya davet ediyorum'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Çiftçilere finansman) İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan tarımda genç girişimcilere 750 milyon dolarlık hibe desteğinden bahsetti.

''TOPRAK BİZDE TOPKI SU GİBİDİR''

'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Çiftçilerimizin tamamının bolluk ve bereketle dolu verimli bir yıl geçirmesini diliyorum. Soframıza gelen her üründe sizlerin halis niyeti, tertemiz emeği, samimi gayreti var. Aynı şekilde Türkiye'de vesayet zincirleri kırıldıysa, demokrasimiz daha da güçlü bir yapıya kavuştuysa bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. 15 Temmuz gecesi traktör lastiklerini ateşe veren, sokaklara, caddelere, meydanlara akın eden, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçilerimize bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Toprak bizde tıpkı su gibi azizdir. Hayattır, nimettir.

Geçtiğimiz yıl doğrudan destek Kredi desteği yatırım ödeneği müdahale alımları ve ihracat destekleri dair toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalarda gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır.

206 ÇEŞİT TARIM MAHSULÜ YETİŞİYOR

İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden, ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Gübrede ise artık güzlük ekilişler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cennet vatanımızda şu anda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor.

Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncüyüz. 21 bitkisel ürün mahsulündeyse ilk üçteyiz. Çiğ sütte, sığır etinde, tavuk etinde, yumurtada aynı şekilde dünyada ve Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa'da lider. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dünyanın tam 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz.

Barajlarımız doluyor. Sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Zırahi don ve kuraklık hadiseleri sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl inşallah yeniden yükselişe geçecek. Kırsalda bereket, hayvancılığa destek ve kırsalda bereket, küçük başa destek projelerimiz, üreticilerimiz nezdinde büyük rağbet gördü. Hak sahiplerine ilk hayvan teslimatını önümüzdeki ay yapacağız.

GİRİŞİMCİLERE HİBE FESTEĞİ

Bu sene hem Hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık. Program kapsamında 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın %50 ile %70'i arasındaki kısmını hibe edeceğiz. Başvurular 12 Haziran'a kadar devam edecek. Gençlerimizi, hanım üreticilerimizi, tarımla iştigal eden tüm vatandaşlarımı bu avantajlı programdan faydalanmaya davet ediyorum. Tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Tarım sektörünün ana damarı olan siz kıymetli çiftçilerimizin emeğinin zayi olmayacağı, pazarlama sorunu yaşamayacağı ürünlerinin doğru yerde ve doğru sanayi tesisinde işleneceği bir sistemi inşallah hayata geçiriyoruz.

TAM 750 MİLYON DOLAR

Finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını girişimcilere açıyoruz.

