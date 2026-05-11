Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, hakkında yürütülen disiplin süreci ve partiden ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. tv100 ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulunan Köksal, yarın resmen AK Parti'ye katılacağını duyurarak, "İçim çok rahat, CHP’de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" ifadelerini kullandı.

Dinle

Burcu Köksal'dan Özgür Özel hakkında şok açıklama: ''Kocandan boşan' diye bana mesaj attı' Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 107

"KOCANDAN BOŞAN" MESAJI İDDİASI

Köksal’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in özel hayatına müdahale ettiğine yönelik iddiaları oldu. Köksal, kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesinin faturasının kendisine kesildiğini savunarak şunları söyledi:

"Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutamıyor. Özel benim burnumdan getirdi. Bana yazdığı 'kocandan boşan' mesajı, yazdığı mesajların en hafifiydi. Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?"

"ÖZGÜR ÖZEL BENİ TEHDİT ETTİ"

Cemal Enginyurt’un "tehdit ediliyor" iddiasına da cevap veren Köksal, tehdidin adresini doğrudan Özgür Özel olarak gösterdi. Köksal, Özel’in kendisine, "5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim. Affetmem için bana yalvaracaksın" şeklinde mesajlar gönderdiğini öne sürdü.

"KAZANAMAZ DİYE ADAY YAPTILAR"

Belediye başkanlığı adaylık sürecinin bir "tasfiye operasyonu" olduğunu iddia eden Burcu Köksal, Grup Başkanvekilliği görevinden uzaklaştırılmak istendiğini belirtti:

"Beni belediye başkanı yapmalarının sebebi benden kurtulmak istemeleriydi. O dönem Grup Başkanvekiliydim. Grup Başkanvekilliğini elimden almak istiyorlardı. ‘Nasıl olsa kazanamaz’ diye beni aday yaptılar.”