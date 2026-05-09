Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi? Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SAHA İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu. Fuar hakkında konuşan Çelik, "Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi?" sorusuna da cevap verdi. Çelik, ""Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları ve grup toplantılarında görüyorsunuz. Dolayısıyla oralarda gelişmeleri görürsünüz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 17:00

Sözcüsü , 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. 'Türkiye'nin savunmada devrim yaptığını' söyleyen Çelik, siyaset gündemini meşgul eden " AK Parti'ye geçecek mi?" sorusuna da cevap verdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SAHA EXPO 2026 Fuarı'nda yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin savunmadaki gücünü vurgularken, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına da yanıt verdi.
Ömer Çelik, Türkiye'nin savunmada devrim yaptığını belirtti.
Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği sorusuna Çelik, partiye katılacak belediye başkanlarının il başkanları ve grup toplantılarında görüleceğini ifade etti.
Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi partisini yönetemediğini ve bunu AK Parti üzerinden yapmaya çalıştığını söyledi.
Özgür Özel'i siyasi yetersizlikle itham etti.
BURCU KÖKSAL AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları ve grup toplantılarında görüyorsunuz. Dolayısıyla oralarda gelişmeleri görürsünüz.

Özgür Özel kendi partisini yönetemiyor. Özgür Özel kendi partisini yönetemediği için bunu AK Parti üzerinden yapmaya çalışıyor. Özgür Özel siyasi yetersizlik içinde."

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
