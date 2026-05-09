Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi? Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklama

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. 'Türkiye'nin savunmada devrim yaptığını' söyleyen Çelik, siyaset gündemini meşgul eden "Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi?" sorusuna da cevap verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları ve grup toplantılarında görüyorsunuz. Dolayısıyla oralarda gelişmeleri görürsünüz.
Özgür Özel kendi partisini yönetemiyor. Özgür Özel kendi partisini yönetemediği için bunu AK Parti üzerinden yapmaya çalışıyor. Özgür Özel siyasi yetersizlik içinde."