AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik SAHA Expo'da konuştu: 'Artık kendine yeten bir Türkiye var!'

İstanbul’da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma ve havacılık fuarlarından SAHA Expo 2026, devletin zirvesinden önemli açıklamalara ev sahipliği yapıyor. Fuar alanında incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde ulaştığı noktayı değerlendirdi.
Çelik, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii alanında attığı dev adımların bir "başarı hikayesi" olduğunu belirterek, bu sürecin titizlikle yönetildiğini ifade etti.
Ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği projelerin altını çizerek şunları söyledi: "Türkiye, bugün savunma sanayiinde geldiği noktada tesadüfü bir kazanım yapmadı. Ortada çok net bir vizyon ve iyi planlanmış bir süreç var. Bu başarılar, yıllar süren emeğin, stratejik aklın ve kararlılığın bir sonucudur."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;
"Geldiğimiz noktada; bakın burada çok sayıda ülkeden vatandaşlar ziyaret ediyor. Tedarikçilerle direkt muhatap olabiliyorlar. Ziyaret çeşitliliği çok etkili. İnsanın ürettiği teknolojiyi insana karşı kullanıyorlar. Yapay zekâ ile Gazze’deki çocukları öldürüyorlar. İnsanlık dışı bir matematiğin peşine düşüyorlar. Türkiye’nin verdiği mesaj; İnsanın ürettiği bu değeri insanlık için kullanılmasıdır.
Bütün siyasi parti yöneticilerinin burayı ziyaret etmesini isterim. Bunlar milli teknolojidir. Buraya gelip bu kazanımları takdir eden ve ortaya koyması değerlidir. Biz bu adımları atmaya çalıştığımızda önümüze konulan mesajların bir alt yazısı vardı. ‘Bu işlere girmeyin, başkalarında daha iyisi varken niye vakit kaybedelim’ gibi bir dayatma var. İstikrarlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın koyduğu irada müthiş bir özgüven kazandırdı.
Türkiye, insanlık değerlerinin korunması adına savunma sanayi ürünleri, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için diyor. Gazze'de soykırımı yapan şebekenin ortaya koyduğu eylemleri Gazze ile sınırlı kaymayacağını söylemiştik. Bu karanlığa karşı en fazla ses çıkaran Cumhurbaşkanımızdır.
İsrail bugün ileri teknoloji ürünlerini katliam için kullanıyor. İran'da olduğu gibi liderlere suikast için kullanıyor. Üstünlüğünü her hangi bir ilkeye kurala dayandıramıyor. Böyle bir üstünlüğü yok. Yaptığı şey; ileri teknolojiyle insan öldürmek. Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının şöyle bir sorunu var; Kendi partisindeki yönetim problemlerini sürekli AK Parti üzerinden yönetmeye çalışıyor. Kendi partisini yönetemem diye bir durumu var. Sürekli AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir. "