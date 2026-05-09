Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

4 saniyede teşhis, kusursuz imha kabiliyeti! Yerli Anti-Dron Sistemi BARAN'dan kaçış yok

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, teknolojik gövde gösterisine sahne oluyor. Fuarın en dikkat çeken katılımcılarının başında gelen HAN Sistem, geliştirdiği patentli yakın muharebe anti-dron sistemi BARAN ve yeni nesil insansız platformlarını ilk kez kamuoyuna tanıttı. Yakın muharebe anti-dron sistemi BARAN, hızı ve hassasiyetiyle öne çıkıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 13:39

ürkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Fuarın dikkat çeken katılımcılarından biri olan HAN Sistem de geliştirdiği patentli yakın muharebe anti-dron sistemi BARAN ve yeni nesil insansız platformlarını ilk kez görücüye çıkarttı.

HABERİN ÖZETİ

4 saniyede teşhis, kusursuz imha kabiliyeti! Yerli Anti-Dron Sistemi BARAN'dan kaçış yok

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
HAN Sistem, SAHA EXPO 2024'te geliştirdiği BARAN yakın muharebe anti-dron sistemi ve yeni nesil insansız platformlarını tanıttı.
HAN Sistem, BARAN adlı, dakikada 1000 atım kapasitesine sahip, radar ve yapay zeka destekli 100-200 metre etkili menzile sahip patentli yakın muharebe anti-dron sistemini tanıttı.
KARAHAN adında, insanlı ve insansız platformlara uyarlanabilen, 400 mühimmat kapasiteli Gatling tipi silah entegreli hava podu sistemi de sergilendi.
Zorlu arazi şartları için tasarlanan, 500 km operasyonel menzil ve 300 kg faydalı yük taşıma kapasiteli KANGAL 4x4 otonom taktik kara aracı tanıtıldı.
HAN Sistem Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BARAN silah sistemiyle dünya patentini aldıklarını ve hedef tespiti ile önlem alma süresinin 4 saniye olduğunu belirtti.
Şirketin hedefi, alçak irtifa anti-dron sistemleri konusunda bir teknoloji ve çözüm merkezi olmak.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
4 saniyede teşhis, kusursuz imha kabiliyeti! Yerli Anti-Dron Sistemi BARAN'dan kaçış yok

DAKİKADA 1000 ATIM

Yakın muharebe anti-dron sistemi BARAN, operasyonlar için geliştirilen, 6 namlulu ve elektrik tahrikli sistem, dakikada 1000 atım kapasitesine sahip silah, radar ve (AI) destekli hedef tespit sistemiyle 100-200 metre etkili menzil sunuyor. Havadan karaya silah podu sistemi KARAHAN da yakın hava desteği operasyonları için tasarlanan, insanlı ve insansız platformlara uyarlanabiliyor. CKR-503 Gatling tipi silah entegreli sistem, 400 adet mühimmat kapasitesi barındırıyor.

4 saniyede teşhis, kusursuz imha kabiliyeti! Yerli Anti-Dron Sistemi BARAN'dan kaçış yok

Zorlu arazi şartları için tasarlanan 4x4 otonom taktik kara aracı KANGAL ise insansız hava ve kara araçlarının operasyonlarıyla uyumlu olarak 500 kilometre operasyonel menzil ve 300 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi sunuyor.

"RADARA YAKALANMIYOR, ALÇAK İRTİFADA SEYREDİYOR"

HAN Sistem Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, yaptığı açıklamada, savunma sektöründe teknoloji ürünleri tasarlamak ve üretmek hedefiyle faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Günümüz savaş alanında dron tehditlerinin yeni bir konsept ortaya çıkardığını ve hedeflerini bu alana yönelttiklerini vurgulayan Bilgin, "Radara yakalanmayan, alçak irtifada seyreden ve çoklu operasyon yürütebilen dronlara karşı, çok alçak irtifada hava savunma sistemleri, av fişekleri ve her birinin içerisinde 50 çekirdek bulunduran yüksek atış oranına sahip döner namlulu silah sistemleri bizim çözümümüzdür." dedi.

4 saniyede teşhis, kusursuz imha kabiliyeti! Yerli Anti-Dron Sistemi BARAN'dan kaçış yok

Geliştirdikleri sistemlerin uluslararası alanda da tescillendiğine dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:
"Tasarladığımız BARAN silah sistemiyle dünya patentini almış durumdayız. BARAN, özellikle bir anti-dron silah sistemi olarak nihai çözümü ortaya getirecek gibi görünüyor. Mekanik testlerini tamamladık, atış testleri aşamasındayız. Henüz Silahlı Kuvvetler envanterine girmiş değil ama atış testlerini tamamladıktan sonra çok dikkat çekici bir ürün olarak piyasaya süreceğiz. Yabancı potansiyel müşterilerin çok ilgisini çeken bir ürün."

4 saniyede teşhis, kusursuz imha kabiliyeti! Yerli Anti-Dron Sistemi BARAN'dan kaçış yok

4 SANİYELİK REAKSİYON SÜRESİ İÇİN YAPAY ZEKA DEVREDE

Melih Han Bilgin, insansız hava araçlarının havada birbirleriyle savaşmasının günümüz muharebe ortamının bir gerçeği olduğunu aktararak, bu kapsamda insan gücüne ihtiyaç duymayan, tamamen elektronik tetikli sistemler tasarladıklarını bildirdi.
Sistemlerde yapay zekanın kritik bir rol üstlendiğinin altını çizen Bilgin, "Karar verme mekanizmalarından insanı tamamen çıkartmış değiliz ama yapay zeka daha ağırlıklı karar mekanizmalarına doğru yöneliyor. Çok alçak irtifadan gelen dronlara karşı tespit etme, tanımlama ve önlem almayla ilişkili toplam süremiz 4 saniye kadar. Bu 4 saniye süre içerisinde tanımlamanız, teşhis etmeniz ve önlemi almanız gerekir. 4 saniyede bu işi yapabilmenin tek yolu bilgisayar destekli çözümlemeler üretmektir." ifadelerini kullandı.

4 saniyede teşhis, kusursuz imha kabiliyeti! Yerli Anti-Dron Sistemi BARAN'dan kaçış yok

Şirketin AR-GE süreçleri ve hedefleri hakkında da bilgi veren Bilgin, öncelikli odaklarının işin teknik tarafını hızlıca çözümlemek olduğunu vurguladı.

Bilgin, şirket olarak başardıklarının büyük potansiyelleri gösterdiğini belirterek, "Dünyada özellikle alçak irtifa anti-dron sistemleri konusunda bir teknoloji ve çözüm merkezi olmak somut hedefimiz. Dron savaşlarının olduğu her yer bizim ürünlerimizin pazar alanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akdenizin incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde! Mersin'de festival coşkusu başladı
Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Tek hedef derbi galibiyeti: İşte dev maçın muhtemel 11'leri...
Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi açıklandı!
Esra Bilgiç’ten dikkat çeken hamle! Şebnem Ferah'ı takibi bıraktı
ETİKETLER
#yapay zeka
#Saha Expo 2024
#Han Sistem
#Baran Anti-dron
#Insansız Platformlar
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.