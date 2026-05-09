ürkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Fuarın dikkat çeken katılımcılarından biri olan HAN Sistem de geliştirdiği patentli yakın muharebe anti-dron sistemi BARAN ve yeni nesil insansız platformlarını ilk kez görücüye çıkarttı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 4 saniyede teşhis, kusursuz imha kabiliyeti! Yerli Anti-Dron Sistemi BARAN'dan kaçış yok HAN Sistem, SAHA EXPO 2024'te geliştirdiği BARAN yakın muharebe anti-dron sistemi ve yeni nesil insansız platformlarını tanıttı. HAN Sistem, BARAN adlı, dakikada 1000 atım kapasitesine sahip, radar ve yapay zeka destekli 100-200 metre etkili menzile sahip patentli yakın muharebe anti-dron sistemini tanıttı. KARAHAN adında, insanlı ve insansız platformlara uyarlanabilen, 400 mühimmat kapasiteli Gatling tipi silah entegreli hava podu sistemi de sergilendi. Zorlu arazi şartları için tasarlanan, 500 km operasyonel menzil ve 300 kg faydalı yük taşıma kapasiteli KANGAL 4x4 otonom taktik kara aracı tanıtıldı. HAN Sistem Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BARAN silah sistemiyle dünya patentini aldıklarını ve hedef tespiti ile önlem alma süresinin 4 saniye olduğunu belirtti. Şirketin hedefi, alçak irtifa anti-dron sistemleri konusunda bir teknoloji ve çözüm merkezi olmak.

DAKİKADA 1000 ATIM

Yakın muharebe anti-dron sistemi BARAN, operasyonlar için geliştirilen, 6 namlulu ve elektrik tahrikli sistem, dakikada 1000 atım kapasitesine sahip silah, radar ve yapay zeka (AI) destekli hedef tespit sistemiyle 100-200 metre etkili menzil sunuyor. Havadan karaya silah podu sistemi KARAHAN da yakın hava desteği operasyonları için tasarlanan, insanlı ve insansız platformlara uyarlanabiliyor. CKR-503 Gatling tipi silah entegreli sistem, 400 adet mühimmat kapasitesi barındırıyor.

Zorlu arazi şartları için tasarlanan 4x4 otonom taktik kara aracı KANGAL ise insansız hava ve kara araçlarının operasyonlarıyla uyumlu olarak 500 kilometre operasyonel menzil ve 300 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi sunuyor.

"RADARA YAKALANMIYOR, ALÇAK İRTİFADA SEYREDİYOR"

HAN Sistem Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, yaptığı açıklamada, savunma sektöründe teknoloji ürünleri tasarlamak ve üretmek hedefiyle faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Günümüz savaş alanında dron tehditlerinin yeni bir konsept ortaya çıkardığını ve hedeflerini bu alana yönelttiklerini vurgulayan Bilgin, "Radara yakalanmayan, alçak irtifada seyreden ve çoklu operasyon yürütebilen dronlara karşı, çok alçak irtifada hava savunma sistemleri, av fişekleri ve her birinin içerisinde 50 çekirdek bulunduran yüksek atış oranına sahip döner namlulu silah sistemleri bizim çözümümüzdür." dedi.

Geliştirdikleri sistemlerin uluslararası alanda da tescillendiğine dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Tasarladığımız BARAN silah sistemiyle dünya patentini almış durumdayız. BARAN, özellikle bir anti-dron silah sistemi olarak nihai çözümü ortaya getirecek gibi görünüyor. Mekanik testlerini tamamladık, atış testleri aşamasındayız. Henüz Silahlı Kuvvetler envanterine girmiş değil ama atış testlerini tamamladıktan sonra çok dikkat çekici bir ürün olarak piyasaya süreceğiz. Yabancı potansiyel müşterilerin çok ilgisini çeken bir ürün."

4 SANİYELİK REAKSİYON SÜRESİ İÇİN YAPAY ZEKA DEVREDE

Melih Han Bilgin, insansız hava araçlarının havada birbirleriyle savaşmasının günümüz muharebe ortamının bir gerçeği olduğunu aktararak, bu kapsamda insan gücüne ihtiyaç duymayan, tamamen elektronik tetikli sistemler tasarladıklarını bildirdi.

Sistemlerde yapay zekanın kritik bir rol üstlendiğinin altını çizen Bilgin, "Karar verme mekanizmalarından insanı tamamen çıkartmış değiliz ama yapay zeka daha ağırlıklı karar mekanizmalarına doğru yöneliyor. Çok alçak irtifadan gelen dronlara karşı tespit etme, tanımlama ve önlem almayla ilişkili toplam süremiz 4 saniye kadar. Bu 4 saniye süre içerisinde tanımlamanız, teşhis etmeniz ve önlemi almanız gerekir. 4 saniyede bu işi yapabilmenin tek yolu bilgisayar destekli çözümlemeler üretmektir." ifadelerini kullandı.

Şirketin AR-GE süreçleri ve hedefleri hakkında da bilgi veren Bilgin, öncelikli odaklarının işin teknik tarafını hızlıca çözümlemek olduğunu vurguladı.

Bilgin, şirket olarak başardıklarının büyük potansiyelleri gösterdiğini belirterek, "Dünyada özellikle alçak irtifa anti-dron sistemleri konusunda bir teknoloji ve çözüm merkezi olmak somut hedefimiz. Dron savaşlarının olduğu her yer bizim ürünlerimizin pazar alanıdır." değerlendirmesinde bulundu.