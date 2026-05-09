Trendyol Süper Lig’de sezonun son virajına girilirken, 33. hafta heyecanı dev bir randevuyla taçlanıyor. Şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini yakından ilgilendiren haftada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, tüm maçların aynı gün ve saatte oynanması kararı sonrası görev yapacak hakem kadrolarını duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi açıklandı! Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın maçlarında görev yapacak hakem kadroları, özellikle Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin VAR ekibiyle birlikte açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak. Haftanın önemli maçlarından Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin VAR Hakemi Erkan Engin, AVAR Hakemleri ise Osman Gökhan Bilir ve Oğuzhan Aksu olarak belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 33. haftanın diğer maçlarının VAR hakemlerini de duyurdu.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA KRİTİK GECE

Haftanın maçında Beşiktaş, kendi sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak olan bu zorlu mücadeleyi sahada Oğuzhan Çakır yönetecek. Ancak gözler, kritik kararların merkez üssü olan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında olacak.

VAR KADROSU NETLEŞTİ

TFF’den yapılan resmi açıklamaya göre, Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin teknoloji masasındaki isimler şu şekilde belirlendi:

VAR Hakemi: Erkan Engin

AVAR Hakemleri: Osman Gökhan Bilir ve Oğuzhan Aksu

HAFTANIN DİĞER MAÇLARINDA GÖREV DAĞILIMI

Ligin kaderini belirleyecek olan 33. haftada, tüm maçların eş zamanlı başlayacak olması nedeniyle MHK, VAR merkezinde yoğun bir mesai harcayacak. TFF’nin paylaştığı liste ile birlikte, hem zirve yarışını hem de düşme hattını ilgilendiren diğer karşılaşmalarda görev alacak video yardımcı hakemleri de tam kadro olarak açıklandı.