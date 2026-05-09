Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig’de sezonun son virajına girilirken, 33. hafta heyecanı dev bir randevuyla taçlanıyor. Şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini yakından ilgilendiren haftada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, tüm maçların aynı gün ve saatte oynanması kararı sonrası görev yapacak hakem kadrolarını duyurdu.
Haftanın maçında Beşiktaş, kendi sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak olan bu zorlu mücadeleyi sahada Oğuzhan Çakır yönetecek. Ancak gözler, kritik kararların merkez üssü olan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında olacak.
TFF’den yapılan resmi açıklamaya göre, Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin teknoloji masasındaki isimler şu şekilde belirlendi:
VAR Hakemi: Erkan Engin
AVAR Hakemleri: Osman Gökhan Bilir ve Oğuzhan Aksu
Ligin kaderini belirleyecek olan 33. haftada, tüm maçların eş zamanlı başlayacak olması nedeniyle MHK, VAR merkezinde yoğun bir mesai harcayacak. TFF’nin paylaştığı liste ile birlikte, hem zirve yarışını hem de düşme hattını ilgilendiren diğer karşılaşmalarda görev alacak video yardımcı hakemleri de tam kadro olarak açıklandı.