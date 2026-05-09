Esra Bilgiç’ten dikkat çeken hamle! Şebnem Ferah'ı takibi bıraktı

Magazin dünyası, oyuncu Esra Bilgiç ile rock müziğin güçlü isimlerinden Şebnem Ferah arasında yaşanan dikkat çekici sosyal medya gelişmesini konuşuyor. Sosyal medya kullanıcılarının fark ettiği detaya göre Bilgiç, Instagram’da uzun süredir takip ettiği Şebnem Ferah’ı takip listesinden çıkardı. Kısa sürede yayılan bu hamle, özellikle X platformunda geniş yankı uyandırırken binlerce kullanıcı konu hakkında yorum yaparak olası nedenleri tartışmaya başladı.

ESRA BİLGİÇ’TEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Takip değişikliğinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geldi. Bazı kullanıcılar bunun yalnızca rutin bir takip temizliği olabileceğini savunurken, bazıları ise ikili arasında bilinmeyen bir kırgınlık yaşanmış olabileceğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Esra Bilgiç’in Instagram’daki hareketi özellikle magazin hesapları tarafından paylaşılınca konu kısa sürede viral hale geldi. Hayran sayfaları ve sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun takip listesindeki değişikliği detaylı şekilde incelemeye başladı.

Özellikle Şebnem Ferah’ın uzun yıllardır geniş ve sadık bir hayran kitlesine sahip olması nedeniyle gelişme müzik dünyasında da dikkat çekti. Bazı kullanıcılar “Basit bir sosyal medya detayı büyütülüyor” yorumunda bulunurken, bazıları ise bu hamlenin tesadüf olmadığını savundu.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde sürdüren Bilgiç, oyunculuk kariyerine kısa sürede büyük çıkış yakaladığı “Diriliş: Ertuğrul” dizisiyle adım attı.

Dizide oynadığı “Halime Hatun” karakteri sayesinde hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Başarılı oyuncu daha sonra birçok önemli projede yer aldı. Özellikle televizyon dizileri, reklam kampanyaları ve dijital platform projeleriyle kariyerini sürdüren Bilgiç, zarif tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra moda dünyasında da dikkat çeken isimlerden biri olarak gösteriliyor.

