Sil Baştan'dan Yalnız'a kadar kuşakları peşinden sürükleyen şarkılarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söylemeye hazırlanan Şebnem Ferah, dijital bilet platformlarını bir kez daha felç etti. Konser duyuruları yapıldığı andan itibaren sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelen Ferah'ın, 3 Haziran’daki ilk konseri için biletler saniyeler içinde tükenmişti. 27 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek ikinci büyük buluşma ise geniş yankı uyandırdı. Bugün saatler tam 15:00’i gösterdiğinde Bubilet ve Biletix gibi dev platformlarda kelimenin tam anlamıyla bir bilet savaşı yaşandı. On binlerce Şebnem Ferah hayranı aynı anda sisteme yüklendi. İkinci konser biletlerinin de 20 dakikada tükenmesi hayranları çıldırttı. Karaborsa sosyal medya gündemini salladı. Detaylar haberimizde...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şebnem Ferah 27 Haziran konser biletleri 20 dakikada tükendi! Hayranlarından karaborsa isyanı Şebnem Ferah'ın İstanbul'daki konser biletlerinin saniyeler ve 20 dakika içinde tükenmesi üzerine hayranlar karaborsa tepkisi gösterdi. Şebnem Ferah'ın 3 Haziran'daki ilk konserinin biletleri saniyeler içinde tükenmişti. 27 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek ikinci konserinin biletleri saat 15:00'te satışa çıktıktan 20 dakika sonra tükendi. 2.500 TL'den başlayan genel giriş ve 3.600 TL'den başlayan sahne önü biletleri için yoğunluk yaşandı. Biletlerin tükenmesinin ardından sosyal medyada karaborsa ve fahiş fiyatlarla satışa çıkarılmasına tepki gösterildi. Şebnem Ferah'ın 2026 yılı boyunca 14 duraklık bir turne yapması planlanıyor. Sanatçının bir sonraki konseri 13 Haziran'da İzmir Arena'da gerçekleşecek.

ŞEBNEM FERAH 27 HAZİRAN KONSER BİLETLERİ 20 DAKİKADA TÜKENDİ

İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta 27 Haziran 2026 akşamı gerçekleşecek Şebnem Ferah konseri için beklenen an geldi ancak çok çabuk geçti.

Saat 15:00 itibarıyla satışa hazır olan biletler, yoğunluk nedeniyle sistemlerin kilitlenmesine rağmen sadece 20 dakika içerisinde tamamen tükendi. 2.500 TL’den başlayan genel giriş ve 3.600 TL bandındaki sahne önü kategorileri için sanal kuyruğa giren binlerce kişi, ekran başında adeta saniyelerle yarıştı.

Şebnem Ferah, 3 Haziran konserinde yaşanan izdihamın bir kopyasının yaşandığı söyleniyor. Sanatçının hayranları bilet seçme aşamasına gelene kadar kontenjanların dolmasıyla büyük bir şok yaşadı.

HAYRANLARINDAN KARABORSA İSYANI

Şebnem Ferah'ın 2. konser biletlerinin dakikalar içinde tükenmesi, karaborsa sorununu da beraberinde getirdi. Resmi satış sitelerinde "Tükendi" yazısını gören hayranlar, kısa süre sonra sosyal medya platformlarında biletlerin fahiş fiyatlarla satışa sunulduğuna şahit oldu.

Liste fiyatı 2.500 TL olan biletlerin gayriresmi kanallarda iki, hatta üç katı fiyatlara alıcı bulmaya çalışması sosyal medyada büyük bir infial oluşturdu. Twitter ve Instagram üzerinden seslerini duyurmaya çalışan Şebnem Ferah hayranları, yetkililere bu konuda daha sıkı önlemler alınması çağrısında bulunuldu.

ŞEBNEM FERAH 3. KONSER NE ZAMAN?

İstanbul’daki iki dev konserin biletlerini kaçıranlar için umut ışığı hala sönmüş değil. Şebnem Ferah’ın 2026 yılı boyunca toplamda 14 duraklık dev bir turne yapması planlanıyor.

İstanbul’daki yoğun talep sonrası, gözler şimdi turnenin bir sonraki ayağına dikildi. Sanatçının bir sonraki büyük randevusu 13 Haziran’da İzmir Arena’da gerçekleşecek. İstanbul’da bilet bulamayan pek çok hayranın, rotayı İzmir konserine kıracağı düşünülüyor. İstanbul için üçüncü bir ek konser ihtimalinin de masada olduğu konuşuluyor.