Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Şebnem Ferah 27 Haziran konser biletleri 20 dakikada tükendi! Hayranlarından karaborsa isyanı

Türk rock müziğinin tartışmasız en güçlü kadın vokali Şebnem Ferah, sahnelere verdiği 6 yıl aranın ardından adeta bir fırtına gibi dönüş yaptı. İlk konserini 3 Haziran'da gerçekleştirecek olan Şebnem Ferah2ın konser biletleri dakikalar içerisinde bitmişti. Tüm gözler ek konsere çevrilmişken, 27 haziran konseri büyük bir heyecan oluşturdu. Ancak Şebnem Ferah 27 Haziran 2. konser biletleri de 20 dakika gibi kısa bir sürede tükenince, hayranlarından karaborsa isyanı gecikmedi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şebnem Ferah 27 Haziran konser biletleri 20 dakikada tükendi! Hayranlarından karaborsa isyanı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 17:13

Sil Baştan'dan Yalnız'a kadar kuşakları peşinden sürükleyen şarkılarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söylemeye hazırlanan Şebnem Ferah, dijital bilet platformlarını bir kez daha felç etti. Konser duyuruları yapıldığı andan itibaren sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelen Ferah'ın, 3 Haziran’daki ilk konseri için biletler saniyeler içinde tükenmişti. 27 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek ikinci büyük buluşma ise geniş yankı uyandırdı. Bugün saatler tam 15:00’i gösterdiğinde Bubilet ve Biletix gibi dev platformlarda kelimenin tam anlamıyla bir bilet savaşı yaşandı. On binlerce Şebnem Ferah hayranı aynı anda sisteme yüklendi. İkinci konser biletlerinin de 20 dakikada tükenmesi hayranları çıldırttı. sosyal medya gündemini salladı. Detaylar haberimizde...

HABERİN ÖZETİ

Şebnem Ferah 27 Haziran konser biletleri 20 dakikada tükendi! Hayranlarından karaborsa isyanı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Şebnem Ferah'ın İstanbul'daki konser biletlerinin saniyeler ve 20 dakika içinde tükenmesi üzerine hayranlar karaborsa tepkisi gösterdi.
Şebnem Ferah'ın 3 Haziran'daki ilk konserinin biletleri saniyeler içinde tükenmişti.
27 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek ikinci konserinin biletleri saat 15:00'te satışa çıktıktan 20 dakika sonra tükendi.
2.500 TL'den başlayan genel giriş ve 3.600 TL'den başlayan sahne önü biletleri için yoğunluk yaşandı.
Biletlerin tükenmesinin ardından sosyal medyada karaborsa ve fahiş fiyatlarla satışa çıkarılmasına tepki gösterildi.
Şebnem Ferah'ın 2026 yılı boyunca 14 duraklık bir turne yapması planlanıyor.
Sanatçının bir sonraki konseri 13 Haziran'da İzmir Arena'da gerçekleşecek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

ŞEBNEM FERAH 27 HAZİRAN KONSER BİLETLERİ 20 DAKİKADA TÜKENDİ

İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta 27 Haziran 2026 akşamı gerçekleşecek Şebnem Ferah konseri için beklenen an geldi ancak çok çabuk geçti.

Şebnem Ferah 27 Haziran konser biletleri 20 dakikada tükendi! Hayranlarından karaborsa isyanı

Saat 15:00 itibarıyla satışa hazır olan biletler, yoğunluk nedeniyle sistemlerin kilitlenmesine rağmen sadece 20 dakika içerisinde tamamen tükendi. 2.500 TL’den başlayan genel giriş ve 3.600 TL bandındaki sahne önü kategorileri için sanal kuyruğa giren binlerce kişi, ekran başında adeta saniyelerle yarıştı.

Şebnem Ferah 27 Haziran konser biletleri 20 dakikada tükendi! Hayranlarından karaborsa isyanı

, 3 Haziran konserinde yaşanan izdihamın bir kopyasının yaşandığı söyleniyor. Sanatçının hayranları bilet seçme aşamasına gelene kadar kontenjanların dolmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Şebnem Ferah 27 Haziran konser biletleri 20 dakikada tükendi! Hayranlarından karaborsa isyanı

HAYRANLARINDAN KARABORSA İSYANI

Şebnem Ferah'ın 2. konser biletlerinin dakikalar içinde tükenmesi, karaborsa sorununu da beraberinde getirdi. Resmi satış sitelerinde "Tükendi" yazısını gören hayranlar, kısa süre sonra sosyal medya platformlarında biletlerin fahiş fiyatlarla satışa sunulduğuna şahit oldu.

Şebnem Ferah 27 Haziran konser biletleri 20 dakikada tükendi! Hayranlarından karaborsa isyanı

Liste fiyatı 2.500 TL olan biletlerin gayriresmi kanallarda iki, hatta üç katı fiyatlara alıcı bulmaya çalışması sosyal medyada büyük bir infial oluşturdu. Twitter ve Instagram üzerinden seslerini duyurmaya çalışan Şebnem Ferah hayranları, yetkililere bu konuda daha sıkı önlemler alınması çağrısında bulunuldu.

Şebnem Ferah 27 Haziran konser biletleri 20 dakikada tükendi! Hayranlarından karaborsa isyanı

ŞEBNEM FERAH 3. KONSER NE ZAMAN?

İstanbul’daki iki dev konserin biletlerini kaçıranlar için umut ışığı hala sönmüş değil. Şebnem Ferah’ın 2026 yılı boyunca toplamda 14 duraklık dev bir turne yapması planlanıyor.

Şebnem Ferah 27 Haziran konser biletleri 20 dakikada tükendi! Hayranlarından karaborsa isyanı

İstanbul’daki yoğun talep sonrası, gözler şimdi turnenin bir sonraki ayağına dikildi. Sanatçının bir sonraki büyük randevusu 13 Haziran’da İzmir Arena’da gerçekleşecek. İstanbul’da bilet bulamayan pek çok hayranın, rotayı İzmir konserine kıracağı düşünülüyor. İstanbul için üçüncü bir ek konser ihtimalinin de masada olduğu konuşuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şebnem Ferah’tan hayranlarına çifte konser müjdesi! İlk konser biletleri hemen tükenmişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yola döşenmiş EYP imha edildi
ETİKETLER
#şebnem ferah
#konser biletleri
#karaborsa
#Küçükçiftlik Park
#Biletix
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.