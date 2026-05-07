Magazin
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Şebnem Ferah’tan hayranlarına çifte konser müjdesi! İlk konser biletleri hemen tükenmişti

Türk rock müziğinin güçlü kadın vokallerinden Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozarak yeniden sahnelere dönüyor. Yıllar sonra konser vereceğini açıklayan sanatçı, hayranları arasında büyük heyecana yol açarken konser takvimi de netleşmeye başladı. 6 yıllık aranın ardından ilk kez 3 Haziran’da İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak olan Ferah’ın, yoğun ilgi nedeniyle ikinci konser tarihi de açıklandı.

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 15:38

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden , yıllar süren sessizliğin ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor. haberiyle hayranlarını büyük bir heyecana sürükleyen sanatçının dönüş takvimi de netleşmeye başladı. Uzun bir aranın ardından ilk kez 3 Haziran’da ’daki KüçükÇiftlik Park sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak olan Ferah’a gösterilen yoğun ilgi sonrası ikinci konser kararı da geldi. Sanatçının yeniden sahne alacağı ikinci tarih müzikseverler arasında büyük heyecana yol açtı.

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere dönüyor ve ilk konser biletlerinin tükenmesi üzerine ikinci bir konser duyuruldu.
Şebnem Ferah, 3 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.
Yoğun ilgi üzerine sanatçı, 27 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta ikinci bir konser daha verecek.
3 Haziran konserinin biletleri 2 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu ve yaklaşık yarım saat içinde tükendi.
Tükenen biletler karaborsa sitelerinde 60 bin TL'den başlayıp 80 bin TL'ye kadar yükselen fiyatlarla satışa çıktı.
ŞEBNEM FERAH’TAN HAYRANLARINA ÇİFTE KONSER MÜJDESİ

İlk konser için satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükenmesi üzerine organizasyon ekibi ikinci konser kararını duyurdu. Şebnem Ferah, 27 Haziran’da yeniden KüçükÇiftlik Park sahnesine çıkarak sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

Sanatçının dönüş haberi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, ikinci konser duyurusu da büyük yankı uyandırdı.

İLK KONSER BİLETLERİ DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

3 Haziran’daki konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz yoğun talep gördü. 2 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler yaklaşık yarım saat içinde tamamen tükendi.

Online satış platformlarında binlerce kişinin oluşturduğu sanal kuyruk dikkat çekerken, çok sayıda hayran sisteme girmesine rağmen satın alma fırsatı bulamadı. Bazı kullanıcıların önünde 100 bini aşkın kişinin bulunduğu görüldü.

KONSER BİLETLERİ KARABORSADA

Biletlerin tükenmesinin ardından konser biletleri kısa süre içinde karaborsa sitelerinde satışa çıkmaya başladı. Resmî fiyatları 2 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişen biletlerin bazı ilanlarda 60 bin TL’den başlayıp 80 bin TL’ye kadar yükseldiği görüldü.

Sosyal medya platformlarında yapılan “Bileti aldım, isteyen ulaşsın” paylaşımları da tepki çekti. Hayranlar, yüksek fiyatlı ilanlara karşı yetkililerin önlem alması gerektiğini savundu.

