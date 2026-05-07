Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Şebnem Ferah 2026'da kaç konser verecek? Şebnem Ferah konserleri nerede 2026?

Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, yaklaşık altı yıllık sessizliğini bozarak sahnelere döneceğini duyurdu. Bu gelişme sosyal medyayı çalkalarken, tüm gözler 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Şebnem Ferah konserine çevrildi. 6 Mayıs sabahı satışa çıktıktan sadece dakikalar sonra tükenen biletler ise adeta bir rekora imza attı. Yaşanan bu gelişme sonrası hayranlar ayaklanırken, Şebnem Ferah 2026 konserleri yeniden mercek altına alındı. Peki Şebnem Ferah 2026 kaç konser verecek? Şebnem Ferah konserleri nerede 2026? İşte Şebnem Ferah 2026 konserleri için merak edilen tüm detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 12:23

On binlerce hayranının bilet bulabilmek için dijital kuyruklarda saatlerce beklediği Şebnem Ferah konseri büyük yankı uyandırdı. Konsere yoğun ilginin ardından biletler anında tükenince, hayranlar sanatçının takvimindeki diğer muhtemel konserlerini araştırmaya başladı. alanına giremeyen binlerce Şebnem Ferah hayranı 'başka konser olacak mı?', 'Şebnem Ferah 2026 konserleri nerede?', sorularıyla arama motorlarını adeta kilitledi. Peki Şebnem Ferah 2026'da kaç tane konser verecek? Şebnem Ferah konserleri nerede ve ne zaman olacak? İşte hayranların merakla beklediği Şebnem Ferah konser sayıları ve şehir detayları...

HABERİN ÖZETİ

Şebnem Ferah 2026'da kaç konser verecek? Şebnem Ferah konserleri nerede 2026?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Şebnem Ferah'ın 2026 yılındaki konserlerine olan yoğun ilgi ve merakı üzerine bir haberdir.
Şebnem Ferah'ın 2026 yılı içerisinde Türkiye genelinde toplamda 14 büyük konser vermesi planlanıyor.
İlk konser 3 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek ve biletleri kısa sürede tükendi.
Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerin turne kapsamında yer alması bekleniyor.
Sanatçının festival sahnelerinde yer alacağı ve kendi özel turnesinde hayranlarıyla buluşacağı belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

ŞEBNEM FERAH 2026'DA KAÇ KONSER VERECEK?

Şebnem Ferah hayranlarını heyecanlandıran geri dönüş ve 3 Haziran'da verilecek konser, 'Daha kaç konser olacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Gelen kulis bilgilere göre, sanatçının 2026 yılı içerisinde genelinde toplamda 14 büyük konser vermesi planlanıyor. İstanbul’daki ilk konseri sonrası, yoğun talep üzerine, Şebnem Ferah konseri ek tarihler için organizasyon şirketlerinin çalışmalarını hızlandırdığı konuşuluyor. Henüz resmi bir takvim detayı paylaşılmadı.

Ancak 3 Haziran Şebnem Ferah konser biletlerinin 15 ila 20 dakika gibi kısa bir sürede tükenmesi, ek İstanbul konserlerinin de olma olasılığını güçlendirmiş durumda. Konuşulanlara göre Şebnem Ferah, bu yıl hem festival sahnelerinde yer alacak hem de kendi özel turnesinde hayranlarıyla buluşacak.

ŞEBNEM FERAH KONSERLERİ NEREDE 2026?

Şebnem Ferah 2026 konser maratonunun ilk ve en önemli durağı, 3 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park olarak kesinleşmiş durumda.

Ancak Şebnem Ferah’ın sahnelere dönüşü sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. Sanatçının 14 konserlik planlanan turnesi sosyal medyada da hızla yayılmakta. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerin listede ilk sıralarda yer aldığı belirtiliyor.

Özellikle açık hava sahnelerinin ilk tercih olacağı turne kapsamında, dev prodüksiyonlardan bahsediliyor. KüçükÇiftlik Park’taki konser biletlerinde yaşanan izdihamın ardından, İstanbul için ek konserlerin aynı mekanda mı yoksa daha yüksek kapasiteli bir stadyumda mı yapılacağı ise merak konusu.

Şebnem Ferah 2026 konserleri için bilet satış platformlarının ve resmi hesapların anlık takibin kaçırılmaması gerekiyor.

ŞEBNEM FERAH'IN EN SEVİLEN ŞARKILARI NELERDİR?

Şebnem Ferah, 1996 yılında çıkardığı ilk albümünden bu yana Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak kabul ediliyor. İşte Şebnem Ferah'ın yıllar geçse dahi asla eskimeyen şarkıları...

Şarkı AdıYıl
Vazgeçtim Dünyadan1996
Deli Kızım Uyan1996
Yağmurlar1996
Bugün1999
Sigara2001
Sil Baştan2001
Mayın Tarlası2003
Ben Şarkımı Söylerken2003
Can Kırıkları2005
Çakıl Taşları2005
Hoşça Kal2005
Yalnız2009
