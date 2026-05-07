On binlerce hayranının bilet bulabilmek için dijital kuyruklarda saatlerce beklediği Şebnem Ferah konseri büyük yankı uyandırdı. Konsere yoğun ilginin ardından biletler anında tükenince, hayranlar sanatçının 2026 takvimindeki diğer muhtemel konserlerini araştırmaya başladı. Konser alanına giremeyen binlerce Şebnem Ferah hayranı 'başka konser olacak mı?', 'Şebnem Ferah 2026 konserleri nerede?', sorularıyla arama motorlarını adeta kilitledi. Peki Şebnem Ferah 2026'da kaç tane konser verecek? Şebnem Ferah konserleri nerede ve ne zaman olacak? İşte hayranların merakla beklediği Şebnem Ferah konser sayıları ve şehir detayları...

HABERİN ÖZETİ Şebnem Ferah 2026'da kaç konser verecek? Şebnem Ferah konserleri nerede 2026? Şebnem Ferah'ın 2026 yılındaki konserlerine olan yoğun ilgi ve merakı üzerine bir haberdir. Şebnem Ferah'ın 2026 yılı içerisinde Türkiye genelinde toplamda 14 büyük konser vermesi planlanıyor. İlk konser 3 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek ve biletleri kısa sürede tükendi. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerin turne kapsamında yer alması bekleniyor. Sanatçının festival sahnelerinde yer alacağı ve kendi özel turnesinde hayranlarıyla buluşacağı belirtiliyor.

ŞEBNEM FERAH 2026'DA KAÇ KONSER VERECEK?

Şebnem Ferah hayranlarını heyecanlandıran geri dönüş ve 3 Haziran'da verilecek konser, 'Daha kaç konser olacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Gelen kulis bilgilere göre, sanatçının 2026 yılı içerisinde Türkiye genelinde toplamda 14 büyük konser vermesi planlanıyor. İstanbul’daki ilk konseri sonrası, yoğun talep üzerine, Şebnem Ferah konseri ek tarihler için organizasyon şirketlerinin çalışmalarını hızlandırdığı konuşuluyor. Henüz resmi bir takvim detayı paylaşılmadı.

Ancak 3 Haziran Şebnem Ferah konser biletlerinin 15 ila 20 dakika gibi kısa bir sürede tükenmesi, ek İstanbul konserlerinin de olma olasılığını güçlendirmiş durumda. Konuşulanlara göre Şebnem Ferah, bu yıl hem festival sahnelerinde yer alacak hem de kendi özel turnesinde hayranlarıyla buluşacak.

ŞEBNEM FERAH KONSERLERİ NEREDE 2026?

Şebnem Ferah 2026 konser maratonunun ilk ve en önemli durağı, 3 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park olarak kesinleşmiş durumda.

Ancak Şebnem Ferah’ın sahnelere dönüşü sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. Sanatçının 14 konserlik planlanan turnesi sosyal medyada da hızla yayılmakta. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerin listede ilk sıralarda yer aldığı belirtiliyor.

Özellikle açık hava sahnelerinin ilk tercih olacağı turne kapsamında, dev prodüksiyonlardan bahsediliyor. KüçükÇiftlik Park’taki konser biletlerinde yaşanan izdihamın ardından, İstanbul için ek konserlerin aynı mekanda mı yoksa daha yüksek kapasiteli bir stadyumda mı yapılacağı ise merak konusu.

Şebnem Ferah 2026 konserleri için bilet satış platformlarının ve resmi hesapların anlık takibin kaçırılmaması gerekiyor.

ŞEBNEM FERAH'IN EN SEVİLEN ŞARKILARI NELERDİR?

Şebnem Ferah, 1996 yılında çıkardığı ilk albümünden bu yana Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak kabul ediliyor. İşte Şebnem Ferah'ın yıllar geçse dahi asla eskimeyen şarkıları...