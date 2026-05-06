Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şebnem Ferah'ın 3 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleşecek konseri, yılın konseri olmaya aday görünüyor. Sosyal medyada geniş yankı bulan konser detayları ise oldukça merak ediliyor. Rock müziğin sevilen ismi Şebnem Ferah'ın bu dev konseri, duyulduğu andan itibaren adeta hayranları arasında bayram havası estirdi. Arama motorlarında ise son saatlerde 'Şebnem Ferah konser biletleri bitti mi?' sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Şebnem Ferah 2026 konser biletlerine dair merak edilen detaylar...
Şebnem Ferah'ın tam 6 yıl aradan sonra vereceği 2026 yılı konser biletleri tamamen tükenmiş durumda.
KüçükÇiftlik Park'ın 17 bin kişilik dev kapasitesi olmasına rağmen, Bubilet ve Biletix üzerinden satışa sunulan biletler adeta kapış kapış gitti. Genel giriş biletleri 2 bin 500 TL, sahne önü biletleri ise 3 bin 600 TL’den satıldı.
Şebnem Ferah konser biletleri 6 Mayıs günü saatler tam 12.00’yi gösterdiğinde satışa açıldı ve tam anlamıyla bir hız rekoru kırıldı.
On binlerce Ferah hayranı aynı anda platformlara akın etti. Oluşan yoğunluk sonucunda, tüm biletlerin tükenmesi sadece 30 dakika sürdü.
Yarım saat gibi kısa bir sürede 17 bin biletin tamamı satılmış oldu. Satın alınan biletlerin iade edilemeyeceği ve kategori değişikliği yapılamayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bilet bulamayan binlerce hayranı ise şimdiden yeni konser tarihlerini beklemeye başladı.
Şebnem Ferah 3 Haziran 2026 konser biletlerinin hemen tükenmesi sonrası tüm gözler organizasyon şirketine çevrildi.
Gelen bilgiler ise gösterilen yoğun ilgi sonrası, Şebnem Ferah yeni konserlerinin duyurulabileceği yönünde. Ek sahneler için organizatörlerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Şebnem Ferah'ın konser vereceği KüçükÇiftlik Park, 2026 bahar ve yaz aylarında geniş yankı uyandıran bir konser listesi hazırladı. Paylaşılan bilgilere göre, 17 bin kişi kapasiteli dev konser alanında sahne alacak isimler şu şekilde;
|Tarih
|Etkinlik
|2 Mayıs 2026
|Mitski
|9 Mayıs 2026
|+1 Sunar: İstanbul’da Bahar (Goran Bregovic ve diğerleri)
|15 Mayıs 2026
|Dolu Kadehi Ters Tut
|16 Mayıs 2026
|Sertab Erener
|22 Mayıs 2026
|Son Feci Bisiklet
|23 Mayıs 2026
|MASSANO Presents
|6-7 Haziran 2026
|7. Yaratıcı Çocuk Festivali
|19 Haziran 2026
|Leyla The Band
|20 Haziran 2026
|Sagopa Kajmer
|26 Haziran 2026
|Duman