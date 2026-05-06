Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?

Türk rock müziğinin güçlü seslerinden Şebnem Ferah, 6 yıl aranın ardından 3 Haziran 2026 tarihinde KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. 6 Mayıs'ta satışa sunulan Şebnem Ferah konser biletlerine ise hayranlarından yoğun ilgi geldi. Dijital platformlarda ise 100 binlerin üzerinde sıra olduğu ve bir izdiham yaşandığı konuşuluyor. Peki Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri bitti mi, ne zaman bitti? İşte Şebnem Ferah hayranlarının konsere dair merak ettiği tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:30

Şebnem Ferah'ın 3 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleşecek konseri, yılın konseri olmaya aday görünüyor. Sosyal medyada geniş yankı bulan konser detayları ise oldukça merak ediliyor. Rock müziğin sevilen ismi Şebnem Ferah'ın bu dev konseri, duyulduğu andan itibaren adeta hayranları arasında bayram havası estirdi. Arama motorlarında ise son saatlerde 'Şebnem Ferah konser biletleri bitti mi?' sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Şebnem Ferah 2026 konser biletlerine dair merak edilen detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Şebnem Ferah'ın 3 Haziran 2026 Çarşamba akşamı KüçükÇiftlik Park'ta vereceği ve büyük ilgi gören konseri biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.
Konser biletleri 6 Mayıs günü saat 12.00'de satışa çıktı ve 30 dakika içinde tükendi.
17 bin kişilik kapasiteye rağmen biletler hızla satıldı; genel giriş biletleri 2.500 TL, sahne önü biletleri ise 3.600 TL'den satıldı.
Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra konser verecek.
Satın alınan biletlerin iade edilemeyeceği ve kategori değişikliği yapılamayacağı belirtildi.
Bilet bulamayan hayranlar yeni konser tarihlerini bekliyor ve ek sahne duyurularının olabileceği yönünde bilgiler var.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ?

Şebnem Ferah'ın tam 6 yıl aradan sonra vereceği 2026 yılı konser biletleri tamamen tükenmiş durumda.

Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?

KüçükÇiftlik Park'ın 17 bin kişilik dev kapasitesi olmasına rağmen, Bubilet ve Biletix üzerinden satışa sunulan biletler adeta kapış kapış gitti. Genel giriş biletleri 2 bin 500 TL, sahne önü biletleri ise 3 bin 600 TL’den satıldı.

Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?

ŞEBNEM FERAH 2026 KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN BİTTİ?

Şebnem Ferah konser biletleri 6 Mayıs günü saatler tam 12.00’yi gösterdiğinde satışa açıldı ve tam anlamıyla bir hız rekoru kırıldı.

Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?

On binlerce Ferah hayranı aynı anda platformlara akın etti. Oluşan yoğunluk sonucunda, tüm biletlerin tükenmesi sadece 30 dakika sürdü.

Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?

Yarım saat gibi kısa bir sürede 17 bin biletin tamamı satılmış oldu. Satın alınan biletlerin iade edilemeyeceği ve kategori değişikliği yapılamayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bilet bulamayan binlerce hayranı ise şimdiden yeni konser tarihlerini beklemeye başladı.

Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?

ŞEBNEM FERAH BAŞKA KONSER VERECEK Mİ 2026?

Şebnem Ferah 3 Haziran 2026 konser biletlerinin hemen tükenmesi sonrası tüm gözler organizasyon şirketine çevrildi.

Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?

Gelen bilgiler ise gösterilen yoğun ilgi sonrası, Şebnem Ferah yeni konserlerinin duyurulabileceği yönünde. Ek sahneler için organizatörlerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?

2026 KÜÇÜKÇİFTLİK PARK KONSER TAKVİMİNDE HANGİ SANATÇILAR VAR?

Şebnem Ferah'ın konser vereceği KüçükÇiftlik Park, 2026 bahar ve yaz aylarında geniş yankı uyandıran bir konser listesi hazırladı. Paylaşılan bilgilere göre, 17 bin kişi kapasiteli dev konser alanında sahne alacak isimler şu şekilde;

Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti?
TarihEtkinlik
2 Mayıs 2026Mitski
9 Mayıs 2026+1 Sunar: İstanbul’da Bahar (Goran Bregovic ve diğerleri)
15 Mayıs 2026Dolu Kadehi Ters Tut
16 Mayıs 2026Sertab Erener
22 Mayıs 2026Son Feci Bisiklet
23 Mayıs 2026MASSANO Presents
6-7 Haziran 20267. Yaratıcı Çocuk Festivali
19 Haziran 2026Leyla The Band
20 Haziran 2026Sagopa Kajmer
26 Haziran 2026Duman
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şebnem Ferah "dönüyorum" dedi! Sosyal medya yıkıldı, ünlülerden yorum yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlü müzisyen Shaggy İstanbul'da konser verecek! Yazın merakla beklenen etkinliği
ETİKETLER
#Rock Müziği
#Küçükçiftlik Park
#Konser Biletleri
#Şebnem Ferah Konserleri
#2026 Konser Takvimi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.