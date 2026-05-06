Şebnem Ferah'ın 3 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleşecek konseri, yılın konseri olmaya aday görünüyor. Sosyal medyada geniş yankı bulan konser detayları ise oldukça merak ediliyor. Rock müziğin sevilen ismi Şebnem Ferah'ın bu dev konseri, duyulduğu andan itibaren adeta hayranları arasında bayram havası estirdi. Arama motorlarında ise son saatlerde 'Şebnem Ferah konser biletleri bitti mi?' sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Şebnem Ferah 2026 konser biletlerine dair merak edilen detaylar...

HABERİN ÖZETİ Şebnem Ferah konser biletleri tükendi mi? Şebnem Ferah 2026 konseri biletleri ne zaman bitti? Şebnem Ferah'ın 3 Haziran 2026 Çarşamba akşamı KüçükÇiftlik Park'ta vereceği ve büyük ilgi gören konseri biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Konser biletleri 6 Mayıs günü saat 12.00'de satışa çıktı ve 30 dakika içinde tükendi. 17 bin kişilik kapasiteye rağmen biletler hızla satıldı; genel giriş biletleri 2.500 TL, sahne önü biletleri ise 3.600 TL'den satıldı. Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra konser verecek. Satın alınan biletlerin iade edilemeyeceği ve kategori değişikliği yapılamayacağı belirtildi. Bilet bulamayan hayranlar yeni konser tarihlerini bekliyor ve ek sahne duyurularının olabileceği yönünde bilgiler var.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ?

Şebnem Ferah'ın tam 6 yıl aradan sonra vereceği 2026 yılı konser biletleri tamamen tükenmiş durumda.

KüçükÇiftlik Park'ın 17 bin kişilik dev kapasitesi olmasına rağmen, Bubilet ve Biletix üzerinden satışa sunulan biletler adeta kapış kapış gitti. Genel giriş biletleri 2 bin 500 TL, sahne önü biletleri ise 3 bin 600 TL’den satıldı.

ŞEBNEM FERAH 2026 KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN BİTTİ?

Şebnem Ferah konser biletleri 6 Mayıs günü saatler tam 12.00’yi gösterdiğinde satışa açıldı ve tam anlamıyla bir hız rekoru kırıldı.

On binlerce Ferah hayranı aynı anda platformlara akın etti. Oluşan yoğunluk sonucunda, tüm biletlerin tükenmesi sadece 30 dakika sürdü.

Yarım saat gibi kısa bir sürede 17 bin biletin tamamı satılmış oldu. Satın alınan biletlerin iade edilemeyeceği ve kategori değişikliği yapılamayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bilet bulamayan binlerce hayranı ise şimdiden yeni konser tarihlerini beklemeye başladı.

ŞEBNEM FERAH BAŞKA KONSER VERECEK Mİ 2026?

Şebnem Ferah 3 Haziran 2026 konser biletlerinin hemen tükenmesi sonrası tüm gözler organizasyon şirketine çevrildi.

Gelen bilgiler ise gösterilen yoğun ilgi sonrası, Şebnem Ferah yeni konserlerinin duyurulabileceği yönünde. Ek sahneler için organizatörlerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

2026 KÜÇÜKÇİFTLİK PARK KONSER TAKVİMİNDE HANGİ SANATÇILAR VAR?

Şebnem Ferah'ın konser vereceği KüçükÇiftlik Park, 2026 bahar ve yaz aylarında geniş yankı uyandıran bir konser listesi hazırladı. Paylaşılan bilgilere göre, 17 bin kişi kapasiteli dev konser alanında sahne alacak isimler şu şekilde;