Magazin gündemine bomba gibi düşen Şebnem Ferah, konser vereceği haberleriyle dikkat çekti. Uzun yıllardır sahnelerden uzak duran Şebnem Ferah Haziran ayında sahnelere geri dönüyor. Hayranları tarafından yoğun bir ilgi ile takip edilen Şebnem Ferah konser haberleri sosyal medyayı yıkarken ünlü isimlerden de yorum yağdı.

HABERİN ÖZETİ Şebnem Ferah "dönüyorum" dedi! Sosyal medya yıkıldı, ünlülerden yorum yağdı Uzun yıllardır sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, Haziran ayında konser vereceği haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Şebnem Ferah, yaklaşık 6 senedir sahnelerden uzaktı. 2020 yılında pandemiyle beraber hastalığıyla dikkat çektiği iddia edildi. 2021 yılında tiroid kanseri olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, 3 Haziran 2026 tarihinde Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Şebnem Ferah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konser haberini duyurdu. Murat Boz, Aleyna Tilki, Derya Uluğ gibi birçok ünlü isimden Şebnem Ferah'ın dönüşüyle ilgili yorumlar geldi.

ŞEBNEM FERAH "DÖNÜYORUM" DEDİ

Şarkılarıyla küçükten büyüğe sevilen isimlerden biri olan Şebnem Ferah, yoğun bir hayran kitlesiyle en çok konuşulan sanatçılar arasında yer almakta. Ancak uzun zamandır ünlü şarkıcı sahnelerden uzak kalmasıyla da zaman zaman magazin gündeminde de en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 6 senedir sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah, 2020 yılında tüm dünyada meydana gelen pandemiyle beraber hastalığıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şebnem Ferah’ın 2021 yılında troid kanseri olduğu iddia edildi. Ünlü isim sağlık sorunları nedeniyle sahnelere ara verdiği iddia edilirken hayranları tarafından ne zaman geri döneceğiyle de merak ediliyordu.

Sevindiren haber, Şebnem Ferah’tan geldi. Şebnem Ferah, kendi sosyal medyasından hayranlarını heyecanlandıran konser haberiyle adeta gündeme de damga vurdu. Şebnem Ferah, konser için 3Haziran 2026 yılını işaret etti.

Ünlü isim hayranlarıyla Küçükçiftlik Park’ta hayranları ve sevenleriyle bir arada olacak. Şebnem Ferah, “Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere…” diyerek sevenlerini duygulandırırken, yaptığı paylaşım kısa sürede gündemdeki yerini aldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI, ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah son konserini 2020 yılında vermişti, hayranları tarafından uzun zamandır sahnelere geri dönmesi beklenen isimden sosyal medyayı yıkan haber geldi. Şebnem Ferah Haziran ayında konser vereceğini duyurdu. Yaptığı duyuru kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranları kısa sürede sosyal medyanın gündeminde en çok konuşulan konularından biri yaparken, ünlü isimlerden de konu hakkında da açıklamalar geldi. Birbirinden ünlü isimler yıllardır bu anı beklediklerini ifade eden yorumlarını yaptılar.

Murat Boz, Aleyna Tilki, Derya Uluğ, Merve Özbay, Şebnem Bozuklu, Özge Özpirinç ve Sarp Akkaya gibi isimlerden Şebnem Ferah’ın yıllardır beklenen İstanbul konseri için sosyal medyadan heyecanlarını paylaştılar. Geçtiğimiz yıllarda stüdyoda çekilen fotoğraflarıyla da oldukça çok konuşulan Şebnem Ferah, albüm beklentisiyle oldukça konuşulan isimlerden biri olurken ünlü isim en son 2018 yılında albüm çıkarmıştı.