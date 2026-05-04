Türk rock müziğinin güçlü yorumcusu Şebnem Ferah, uzun süredir göz önünden uzak bir yaşam sürdürüyordu. Sahnelerden uzak kalan Ferah, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Şebnem Ferah, son kapsamlı konserini 2019 yılının son dönemlerinde gerçekleştirmişti. Ardından başlayan pandemi süreciyle birlikte sahnelere ara veren sanatçı, normalleşme sürecinde de konser planı yapmamayı tercih etmişti. Bu süreçte pek çok müzisyen sahnelere geri dönerken Ferah’ın sessizliğini sürdürmesi dikkat çekmişti. Peki, Şebnem Ferah konseri hangi tarihte, nerede yapılacak? Şebnem Ferah konser bilet satışı ne zaman başlayacak?

HABERİN ÖZETİ Şebnem Ferah konseri ne zaman nerede? Şebnem Ferah konser bilet satışı ne zaman? Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Türk rock müziği sanatçısı Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta vereceği konserle hayranlarıyla buluşacak. Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta bir konser verecek. Bu konser, sanatçının 2019'dan bu yana vereceği ilk kapsamlı konser olacak. Konser biletleri 6 Mayıs saat 12.00'de satışa çıkacak. Konserin KüçükÇiftlik Park'ta, açık hava etkinliği olarak düzenleneceği belirtiliyor. Şebnem Ferah, sosyal medya paylaşımında duyduğu heyecanı dile getirerek hayranlarına 'Buluşana kadar gün sayıyor olacağım' mesajını verdi.

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Sahnelerden uzak kalan Ferah, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme taşındı. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı görselde “03.06.2026 İstanbul” ifadesi yer alırken, bu tarih hayranları arasında yoğun bir heyecan oluşturdu. Yaklaşık altı yıllık aranın ardından gelen Şebnem Ferah konser haberi, sanatçının yeniden aktif sahne sürecine girebileceği yönünde yorumlara neden oldu. Ancak konser sonrasında yeni bir turne ya da ek etkinlik olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Paylaşımın altına düştüğü notta duygularını ifade eden Ferah, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere”

ŞEBNEM FERAH KONSERİ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek konserin, açık hava etkinliği olarak organize edildiği belirtiliyor. İstanbul’un öne çıkan etkinlik alanlarından biri olan mekân, daha önce birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapmıştı. Bu nedenle etkinliğin geniş katılımla gerçekleşmesi öngörülüyor. Şebnem Ferah’ın KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek konserinin biletleri 6 Mayıs saat 12.00’de satışa sunulacak.