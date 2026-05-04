Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Şebnem Ferah konseri ne zaman nerede? Şebnem Ferah konser bilet satışı ne zaman?

Şebnem Ferah konser haberi müzik dünyasında büyük bir heyecan oluşturdu. Uzun zamandır sahnelerden uzak duran sanatçı, 3 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta dinleyicileriyle bir araya gelecek. Şebnem Ferah konserine dair ayrıntılar sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Peki, Şebnem Ferah konseri hangi tarihte, nerede düzenlenecek? Şebnem Ferah konser biletleri ne zaman satışa sunulacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şebnem Ferah konseri ne zaman nerede? Şebnem Ferah konser bilet satışı ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 23:00

Türk rock müziğinin güçlü yorumcusu Şebnem Ferah, uzun süredir göz önünden uzak bir yaşam sürdürüyordu. Sahnelerden uzak kalan Ferah, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Şebnem Ferah, son kapsamlı konserini 2019 yılının son dönemlerinde gerçekleştirmişti. Ardından başlayan pandemi süreciyle birlikte sahnelere ara veren sanatçı, normalleşme sürecinde de planı yapmamayı tercih etmişti. Bu süreçte pek çok müzisyen sahnelere geri dönerken Ferah’ın sessizliğini sürdürmesi dikkat çekmişti. Peki, Şebnem Ferah konseri hangi tarihte, nerede yapılacak? Şebnem Ferah konser satışı ne zaman başlayacak?

HABERİN ÖZETİ

Şebnem Ferah konseri ne zaman nerede? Şebnem Ferah konser bilet satışı ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Türk rock müziği sanatçısı Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta vereceği konserle hayranlarıyla buluşacak.
Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta bir konser verecek.
Bu konser, sanatçının 2019'dan bu yana vereceği ilk kapsamlı konser olacak.
Konser biletleri 6 Mayıs saat 12.00'de satışa çıkacak.
Konserin KüçükÇiftlik Park'ta, açık hava etkinliği olarak düzenleneceği belirtiliyor.
Şebnem Ferah, sosyal medya paylaşımında duyduğu heyecanı dile getirerek hayranlarına 'Buluşana kadar gün sayıyor olacağım' mesajını verdi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Şebnem Ferah konseri ne zaman nerede? Şebnem Ferah konser bilet satışı ne zaman?

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Sahnelerden uzak kalan Ferah, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme taşındı. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı görselde “03.06.2026 ” ifadesi yer alırken, bu tarih hayranları arasında yoğun bir heyecan oluşturdu. Yaklaşık altı yıllık aranın ardından gelen Şebnem Ferah konser haberi, sanatçının yeniden aktif sahne sürecine girebileceği yönünde yorumlara neden oldu. Ancak konser sonrasında yeni bir turne ya da ek etkinlik olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Paylaşımın altına düştüğü notta duygularını ifade eden Ferah, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere”

Şebnem Ferah konseri ne zaman nerede? Şebnem Ferah konser bilet satışı ne zaman?

ŞEBNEM FERAH KONSERİ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek konserin, açık hava etkinliği olarak organize edildiği belirtiliyor. İstanbul’un öne çıkan etkinlik alanlarından biri olan mekân, daha önce birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapmıştı. Bu nedenle etkinliğin geniş katılımla gerçekleşmesi öngörülüyor. Şebnem Ferah’ın KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek konserinin biletleri 6 Mayıs saat 12.00’de satışa sunulacak.

ETİKETLER
#istanbul
#bilet
#konser
#Küçükçiftlik Park
#Şebnem Ferah
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.