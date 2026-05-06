Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Ünlü müzisyen Shaggy İstanbul'da konser verecek! Yazın merakla beklenen etkinliği

Reggae ve dancehall sahnesinin dünya çapında en etkili isimlerinden biri sayılan Shaggy, İstanbul’da dinleyicilerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Sanatçı, 25 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde sahneye çıkarak hayranlarına ritmi yüksek, tempolu ve unutulmayacak bir gece yaşatacak. Kariyerini küresel hitlerle şekillendiren Shaggy, güçlü sahne enerjisi ve ikonik şarkılarıyla yine dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ünlü müzisyen Shaggy İstanbul'da konser verecek! Yazın merakla beklenen etkinliği
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:07

Reggae ve dancehall müziğin dünya çapındaki en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Shaggy, İstanbul’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı, 25 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde sahne alarak hayranlarına enerjisi yüksek ve unutulmaz bir performans sunacak. Hit şarkıları ve sahnedeki dinamik show’larıyla tanınan Shaggy’nin konseri, yaz sezonunun en çok ilgi görmesi beklenen etkinlikleri arasında şimdiden yerini aldı.

SHAGGY, İSTANBUL'DA KONSER VERECEK

Etkinlik, “INCORE Urban Festivali” kapsamında gerçekleşecek. Festivalde Shaggy’ye sahnede hip hop ve elektronik müzik dünyasından birçok isim eşlik edecek. Kadroda M Lisa, Kaan Gökman, Zanna, Arden Child, Gwen De Lien, Göktuğ Gönce ve Atlas gibi sanatçılar yer alıyor.

Ünlü müzisyen Shaggy İstanbul'da konser verecek! Yazın merakla beklenen etkinliği

Festivalin sahne tasarımı ve görsel konsepti ise Influx Core tarafından uluslararası standartlarda hazırlandı. Işık, sahne ve görsel efektlerin bütünleştiği bu özel prodüksiyonun, İstanbul’da yazın en dikkat çekici müzik etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

Ünlü müzisyen Shaggy İstanbul'da konser verecek! Yazın merakla beklenen etkinliği

SHAGGY KİMDİR?

Shaggy, gerçek adıyla Orville Richard Burrell, Jamaika kökenli Amerikalı bir şarkıcı, söz yazarı ve DJ’dir. 1968 yılında Jamaika’nın başkenti Kingston’da dünyaya gelen sanatçı, çocukluk yıllarını burada geçirdikten sonra ailesiyle birlikte ABD’ye göç etmiş ve müzik yolculuğuna da bu dönemde adım atmıştır. Amerikan kültürü ile Jamaika’nın zengin müzik mirasını birleştirmesi, onun tarzının temelini oluşturmuştur.

Ünlü müzisyen Shaggy İstanbul'da konser verecek! Yazın merakla beklenen etkinliği

Kariyerinde asıl büyük çıkışını 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında yakalayan Shaggy, kısa sürede dünya çapında tanınan bir isim haline gelmiştir. Özellikle “Boombastic”, “It Wasn’t Me” ve “Angel” gibi küresel hitler, onu listelerin zirvesine taşımış ve reggae müziğini ana akım pop kültürüne taşıyan isimlerden biri yapmıştır. Bu şarkılar, hem ritmik yapısı hem de eğlenceli anlatımıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Ünlü müzisyen Shaggy İstanbul'da konser verecek! Yazın merakla beklenen etkinliği

Shaggy’nin müziği; reggae, dancehall ve pop unsurlarını harmanlayan özgün bir stile sahiptir. Onu diğer sanatçılardan ayıran en önemli özelliklerden biri ise kendine has, derin ve tanınabilir ses tonudur. Bu karakteristik ses, şarkılarına güçlü bir kimlik kazandırmıştır. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen sanatçı, Grammy Ödülü’nü de kazanarak başarısını taçlandırmıştır.

Ünlü müzisyen Shaggy İstanbul'da konser verecek! Yazın merakla beklenen etkinliği

Sahne performanslarıyla da dikkat çeken Shaggy, enerjik ve eğlenceli tarzıyla yalnızca müzik listelerinde değil, popüler kültürde de kalıcı bir yer edinmiştir. Günümüzde hâlâ aktif olarak müzik üretmeye, sahne almaya ve farklı projelerde yer almaya devam etmektedir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şebnem Ferah konser biletleri fiyatları 2026 kategorilere göre! Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı, tükendi mi?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şebnem Ferah konseri ne zaman nerede? Şebnem Ferah konser bilet satışı ne zaman?
ETİKETLER
#Reggae
#Shaggy Konseri
#Incore Urban Festivali
#İstanbul Konserleri
#Dancehall
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.