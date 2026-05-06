Şebnem Ferah konser biletleri fiyatları 2026 kategorilere göre! Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı, tükendi mi?

KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek konserle Şebnem Ferah uzun bir sürenin ardından sahnelere geri dönüyor. Sosyal medyada konser duyurusu, beklenenden fazla etkileşim alırken kısa sürede gündem oldu. KüçükÇiftlik Park’ta 3 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek müzik şöleninde, biletler genel giriş ayakta ve sahne onu olarak iki alternatif olarak satışa sunulacak. Güçlü sesi ve unutulmaz parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçının konseri, yılın en çok konuşulacak müzik etkinliklerinden birisi olmaya şimdiden çok yaklaştı. Şebnem Ferah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konser tarihini ve yerini duyurarak heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Peki Şebnem Ferah konser bilet fiyatları 2026 ne kadar, satışa sunuldu mu? İşte, yılın konseri olmaya aday etkinliğin detayları…

Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı, tükendi mi? Şebnem Ferah, uzun bir aradan sonra KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek ve biletleri 6 Mayıs'ta satışa çıkacak. Şebnem Ferah, 3 Haziran Çarşamba günü KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek. Biletler 6 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00'da bubilet ve biletix üzerinden satışa sunulacak. Konser için genel giriş ayakta ve sahne önü olmak üzere iki kategori bulunacak. Satın alınan biletler iade edilemeyecek veya değiştirilemeyecek.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

KüçükÇiftlik Park’ta unutulmaz bir konser heyecanı yaşanacak. Son konserini 2020 yılında veren Şebnem Ferah, yılların ardından sahnelere dönmeye hazırlanıyor. İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek konserin biletleri bugün (6 Mayıs) tarihinde saat 12.00'da satışa sunuldu. Biletler oldukça fazla talep görürken genel giriş fiyatı 2 bn 500 lira, sahne önü bilet fiyatı ise 3 bin 600 lira oldu.

Dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerekirken biletler, internet üzerinden satın alınabilecek. Şebnem Ferah konser biletleri bubilet ve alternatif olarak biletix üzerinden satılıyor.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLET FİYATLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Şebnem Ferah’ın 3 Haziran’da vereceği konserin bilet fiyatları satışa çıktı. . Sahne önü bilet fiyatı 3 bin 600 TL olurken genel giriş fiyatı ise 2 bin 500 TL olarak açıklandı.

Satın alınacak biletler sadece bir kişi için geçerli olurken satın alınan biletler iade edilemeyecek veya farklı kategoriyle değiştirelemeyecek. İzleyiciler, detaylı şartlar için etkinlik sayfasını kontrol edebilirler.

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK ETKİNLİK TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU

Birçok organizasyonun merkezi olan ve 17 bin kişinin ağırlanabildiği etkinlik alanında birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak. Mayıs ayı için açıklanan etkinlik takvimi şu şekilde;

2 Mayıs 2026 → Mitski

9 Mayıs 2026 → +1 Sunar: İstanbul’da Bahar (Goran Bregović ve diğerleri)

15 Mayıs 2026 → Dolu Kadehi Ters Tut

16 Mayıs 2026 → Sertab Erener

22 Mayıs 2026 → Son Feci Bisiklet

23 Mayıs 2026 → MASSANO Presents: