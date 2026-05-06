Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Şebnem Ferah konser biletleri fiyatları 2026 kategorilere göre! Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı, tükendi mi?

Şebnem Ferah konser bileti fiyatları, kategorilerine göre belli oldu. Türk rock müziğinin önde gelen isimlerden olan Şebnem Ferah 6 yıllık aranın ardından tekrar sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Şebnem Ferah’ın 3 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta düzenleyeceği konserin biletleri satışa çıktı. Sınırlı sayıda satışa sunulacak biletler yoğun ilgi görürken 100 binlerin üzerinde bilet sırası bekleyen oluştu. Şebnem Ferah’ın konser biletleri internet üzerinden satışa sunulurken alternatif olarak iki farklı yöntemle satın alınabiliyor. Satın alınacak her bilet bir kişi için geçerli olurken bilet iadesi olmayacak veya farklı oturma planıyla değiştirilmeyecek. Peki Şebnem Ferah konser bilet fiyatları 2026 ne kadar? Şebnem Ferah konser biletleri satışa çıktı mı, tükendi mi? İşte, konuya ilişkin bilgiler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şebnem Ferah konser biletleri fiyatları 2026 kategorilere göre! Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı, tükendi mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 12:27

KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek konserle Şebnem Ferah uzun bir sürenin ardından sahnelere geri dönüyor. Sosyal medyada duyurusu, beklenenden fazla etkileşim alırken kısa sürede gündem oldu. KüçükÇiftlik Park’ta 3 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek müzik şöleninde, biletler genel giriş ayakta ve sahne onu olarak iki alternatif olarak satışa sunulacak. Güçlü sesi ve unutulmaz parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçının konseri, yılın en çok konuşulacak müzik etkinliklerinden birisi olmaya şimdiden çok yaklaştı. Şebnem Ferah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konser tarihini ve yerini duyurarak heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Peki Şebnem Ferah konser 2026 ne kadar, satışa sunuldu mu? İşte, yılın konseri olmaya aday etkinliğin detayları…

HABERİN ÖZETİ

Şebnem Ferah konser biletleri fiyatları 2026 kategorilere göre! Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı, tükendi mi?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Şebnem Ferah, uzun bir aradan sonra KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek ve biletleri 6 Mayıs'ta satışa çıkacak.
Şebnem Ferah, 3 Haziran Çarşamba günü KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.
Biletler 6 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00'da bubilet ve biletix üzerinden satışa sunulacak.
Konser için genel giriş ayakta ve sahne önü olmak üzere iki kategori bulunacak.
Bilet fiyatları henüz açıklanmadı ancak 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişebileceği konuşuluyor.
Satın alınan biletler iade edilemeyecek veya değiştirilemeyecek.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

KüçükÇiftlik Park’ta unutulmaz bir konser heyecanı yaşanacak. Son konserini 2020 yılında veren Şebnem Ferah, yılların ardından sahnelere dönmeye hazırlanıyor. İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek konserin biletleri bugün (6 Mayıs) tarihinde saat 12.00'da satışa sunuldu. Biletler oldukça fazla talep görürken genel giriş fiyatı 2 bn 500 lira, sahne önü bilet fiyatı ise 3 bin 600 lira oldu.

Şebnem Ferah konser biletleri fiyatları 2026 kategorilere göre! Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı, tükendi mi?

Dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerekirken biletler, internet üzerinden satın alınabilecek. Şebnem Ferah konser biletleri bubilet ve alternatif olarak biletix üzerinden satılıyor.

Şebnem Ferah konser biletleri fiyatları 2026 kategorilere göre! Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı, tükendi mi?

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLET FİYATLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Şebnem Ferah’ın 3 Haziran’da vereceği konserin bilet fiyatları satışa çıktı. . Sahne önü bilet fiyatı 3 bin 600 TL olurken genel giriş fiyatı ise 2 bin 500 TL olarak açıklandı.

Şebnem Ferah konser biletleri fiyatları 2026 kategorilere göre! Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı, tükendi mi?

Satın alınacak biletler sadece bir kişi için geçerli olurken satın alınan biletler iade edilemeyecek veya farklı kategoriyle değiştirelemeyecek. İzleyiciler, detaylı şartlar için etkinlik sayfasını kontrol edebilirler.

Şebnem Ferah konser biletleri fiyatları 2026 kategorilere göre! Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı, tükendi mi?

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK ETKİNLİK TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU

Birçok organizasyonun merkezi olan ve 17 bin kişinin ağırlanabildiği etkinlik alanında birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak. Mayıs ayı için açıklanan etkinlik takvimi şu şekilde;

Şebnem Ferah konser biletleri fiyatları 2026 kategorilere göre! Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı, tükendi mi?

2 Mayıs 2026 → Mitski

9 Mayıs 2026 → +1 Sunar: İstanbul’da Bahar (Goran Bregović ve diğerleri)

15 Mayıs 2026 → Dolu Kadehi Ters Tut

16 Mayıs 2026 → Sertab Erener

22 Mayıs 2026 → Son Feci Bisiklet

23 Mayıs 2026 → MASSANO Presents:

ETİKETLER
#konser
#bilet fiyatları
#Küçükçiftlik Park
#Konser Biletleri
#Konser Takvimi
#Müzik Etkinliği
#Şebnem Ferah
#Şebnem Ferah Konseri
#Etkinlik Takvimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.