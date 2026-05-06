Şebnem Ferah konserine gidemeyenlere müjdeli haber! Biletler bitti ama yenisi geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şebnem Ferah 6 yıl sonra 3 Haziran tarihinde konser verecek. Şuanda tek konser vereceğini açıklayan Şebnem Ferah'ın konser bileti dakikalar içinde tükendi. Ancak iddialar arasında Şebnem Ferah'ın konserlerine devam edeceği de yer aldı.
Şebnem Ferah'ın Küçükçiftlik Parktaki ilk konseri için bugün en az 300 bin kişi sıraya girdi. Biletler dakikalar içinde tükenirken, ünlü sanatçının birçok hayranı ise sitem etti. Şebnem Ferah şuanda sadece tek gün konser vereceğini duyursa da iddialar arasında konserlerin devamının olacağı yönde.
Şebnem Ferah'ın konserlerden sonra yeni bir albüm çalışmalarına başlayacağını da rock camiasında dilden dile konuşulanlar arasında yer aldı.
3 Haziran'da İstanbul'daki Küçükçiftlik Park'ta konser verecek olan Şebnem Ferah için biletler bugün saat 12.00'de satışa çıktı ve kısa sürede biti.