Şebnem Ferah 6 yıl sonra 3 Haziran tarihinde konser verecek. Şuanda tek konser vereceğini açıklayan Şebnem Ferah'ın konser bileti dakikalar içinde tükendi. Ancak iddialar arasında Şebnem Ferah'ın konserlerine devam edeceği de yer aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şebnem Ferah konserine gidemeyenlere müjdeli haber! Biletler bitti ama yenisi geliyor Şebnem Ferah'ın 6 yıl sonra 3 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta vereceği tek konser için biletler dakikalar içinde tükendi. Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra 3 Haziran'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta konser verecek. Sanatçının şu anda sadece tek konser vereceği duyurulmuş olmasına rağmen, konserlerin devamının geleceği iddiaları var. Biletler satışa çıktığı anda dakikalar içinde tükendi. Konser için en az 300 bin kişi sıraya girdi. Şebnem Ferah'ın konser sonrası yeni albüm çalışmalarına başlayacağı da konuşuluyor.

ŞEBNEM FERAH'IN KONSERLERİNE DEVAM EDECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Şebnem Ferah'ın Küçükçiftlik Parktaki ilk konseri için bugün en az 300 bin kişi sıraya girdi. Biletler dakikalar içinde tükenirken, ünlü sanatçının birçok hayranı ise sitem etti. Şebnem Ferah şuanda sadece tek gün konser vereceğini duyursa da iddialar arasında konserlerin devamının olacağı yönde.

Şebnem Ferah'ın konserlerden sonra yeni bir albüm çalışmalarına başlayacağını da rock camiasında dilden dile konuşulanlar arasında yer aldı.

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN?

3 Haziran'da İstanbul'daki Küçükçiftlik Park'ta konser verecek olan Şebnem Ferah için biletler bugün saat 12.00'de satışa çıktı ve kısa sürede biti.