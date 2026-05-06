Gelinim Mutfakta Hatice yürekleri ağza getirdi! Gelinim Mutfakta Hüsniye Hanım yandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün şok görüntüler hem izleyicileri hem de yarışmacıları panikletti. Hatice ve Hüsniye Hanım arasında zaman zaman yaşanan tartışmalar sonrasında, Hatice eline bir demlik çayla beraber Hüsniye Hanım'ın yanına kayınvalideler odasına geçti. Dengesini kaybeden Hatice, içinde kaynar su olduğu düşünülen demliği olduğu gibi kayınvalidesinin üzerine düşürdü. Herkesin donup kaldığı anlar sonrası Hatice kahkahayı patlattı ve yaptığı şoke eden şaka da gün yüzüne çıktı. Peki Gelinim Mutfakta Hüsniye Hanım gerçekten yandı mı? İşte Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümüne damga vuran o anlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA HATİCE YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ!

Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran Gelinim Mutfakta'da bugün Hatice'nin yaptığı bir şaka yürekleri resmen ağza getirdi.

Kayınvalidesine çamaşır makinesi aldırmak isteyen Hatice'nin gövde gösterisi gelinlerin diline dolaşırken, çay demleyen Hatice kayınvalideler odasının yolunu tuttu.

Kendi elleriyle kaynanası Hüsniye'ye çay demlediği düşünülen Hatice, tek bir bardakla ve çaydanlıkla beraber Hüsniye Hanım'ın da olduğu kaynanalar odasına giriş yaptı. 'Sana ellerimle çay demledim' diyen Hatice aniden yere kapaklandı.

GELİNİM MUTFAKTA HÜSNİYE HANIM YANDI MI?

Gelinim Mutfakta'da Hatice'nin yaptığı şaka sonrası herkes dondu kaldı. Kaynar su olduğun düşünülen demliğin Hüsniye Hanım'ın üstüne düşmesiyle stüdyodaki gelinler 'Hüsniye Hanım yandı mı?' diye büyük bir panikle kaynanalar odasına gitti.

Yüzü bembeyaz olan Hüsniye Hanım ise öfkeden deliye döndü. 'Hatice'nin yüzündeki o hırsı gördüm' diyen kaynana içi buz dolu demliğin üzerine dökülmesi sonrası ateş püskürdü.

'Buz gibi kalbinden buz gibi çay geldi' sözleriyle tepkisini dile getiren Hüsniye Hanım'ın yapacağı bir sonraki hamle ise şimdiden merak konusu.

GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS ÇARŞAMBA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da yaşanan büyük panik sonrası gözler gün sonu kazanan isme çevrildi. 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü yarım altın kazanan gelin Beyza olurken, puan tablosu da şekillendi;

Beyza - 16

Aysun - 14

Tuğba - 12

Hatice- 11