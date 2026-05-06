Gelinim Mutfakta pileli börek nasıl yapılır? Oklava gerektirmeyen, 10 dakikada hazırlanan tarif

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün tam puan aldıran, böreğin en leziz ve pratik tarifi pileli börek yapıldı. Geleneksel böreklerin aksine mutfakta saatler harcatmayan pileli börek, ev hanımlarının ve özellikle yoğun tempoda olanların gözdesi odu. Peki Gelinim Mutfakta pileli börek nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekiyor? İşte Gelinim Mutfakta'da oklava gerektirmeyen ve 10 dakikada hazırlanan pileli börek tarifinin tüm detayları...

Gelinim Mutfakta pileli börek nasıl yapılır? Oklava gerektirmeyen, 10 dakikada hazırlanan tarif
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 15:48

'da bugün ağızlarda iz bırakan ve damak çatlatan bir tarif yapıldı. Mutfakta acemi olanların bile rahatlıkla yapabileceği pileli börek, ekran başındakileri görsel sunumuyla da cezbetti. Yarışmanın sonuna doğru, arama motorlarında ' Gelinim Mutfakta pileli börek nasıl yapılır?', 'Pileli börek malzemeleri nelerdir?' soruları hızla araştırıldı. İşte, oklava gerektirmeyen, lezzetli mi lezzetli ve sadece 10 dakikada hazırlanan pileli börek tarifi...

Gelinim Mutfakta programında yapılan ve yapımı kolay olan, oklava gerektirmeyen, 10 dakikada hazırlanan pileli börek tarifi paylaşıldı.
Hazır yufka ile yapılan böreğin içi sebze ve kaşar peyniri ile hazırlanıyor.
Tarifin hamuru için ılık su, tuz ve un kullanılıyor.
İç harcı için ıspanak, kuru soğan, kırmızı kapya biber, sarı kaliforniya biberi, konserve mısır, rendelenmiş kaşar peyniri, sıvı yağ, tuz ve karabiber bulunuyor.
Yapılışında yufka büzüştürülerek pile şekli veriliyor.
Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişiriliyor.
Ispanaklar soğan ve biberlerle birlikte sotelenerek kullanılıyor.
GELİNİM MUTFAKTA PİLELİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da altın kazandıran pileli börek tarifi, akordeon gibi büzülen görüntüsüyle izleyeni adeta mest etti.

Hazır yufka ile yapılan bu börek, hem sebzeli harcı hem de kaşar peynirin lezzetiyle damakları adeta çatlatacak türden. İşte mutfakta fazla vakit geçirmek istemeyenler için pileli börek tarifi için gerekli malzeme listesi...

Hamuru İçin:

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

İç Malzeme:

1 kilo ıspanak

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet kırmızı kapya biber

1 adet sarı kaliforniya biberi

1 su bardağı konserve mısır

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Pileli börek hazırlamak için öncelikle soğanları ve biberleri yemeklik doğrayıp sıvı yağda soteleyin. Daha sonra temizlenmiş ıspanakları, mısırı ve baharatları da ilave ederek, tüm karışımı pişirin.

Açılan veya hazır alınan yufkayı tezgaha serin. Üzerine hazırladığınız iç harcını her yerine gelecek şekilde serpiştirin. Kaşar peynirini de eşit şekilde üzerine serpin. Daha sonra yufkayı iki kenarından tutarak orta kısımda büzüştürün ve adı gibi pile şekli verin.

Hazırladığınız pileli yufkayı yağlanmış tepsiye yan yana olacak şekilde dizin. Son olarak önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında, üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 25 ila 30 dakika kadar pişirin.

OKLAVA GEREKTİRMEYEN 10 DAKİKADA HAZIRLANAN TARİF

Pileli börek hazırlarken en kritik nokta, yufkayı rulo yapmak yerine sadece ellerinizle büzerek şekil vermenizden geçiyor.

Bu yöntem sayesinde harç yufkanın her katına eşit dağılmış oluyor ve börek çok daha çıtır bir yapıda oluyor. Oklava veya merdane ile saatlerce uğraşmanıza gerek kalmadan, sadece 10 dakika içinde fırına hazır hale getirebilirsiniz.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Pileli börek tarifinde ıspanaklar çiğden mi konur?

Soğan ve biberlerle birlikte sotelenerek kullanılan ıspanaklar lzeetin birbirine geçmesi için daha çok tercih ediliyor.

Kaşar peynir yerine beyaz peynir olur mu?

Kaşar peyniri yufkanın birbirine tutunmasını sağlar. Fakat damak zevkine göre beyaz peynirde eklenebilir.

